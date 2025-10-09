|

Götti: Showroom in Luzern für Randlos-Kollektion

VonRedaktion
Innenansicht des Götti Showrooms in Luzern mit Brillendisplays und minimalistischer Raumgestaltung
Innenansicht aus dem neuen Götti Perspective-Showroom in Luzern. Foto: Götti Switzerland

Einblicke in Design, Fertigung und kreative Konzepte

Götti hat in Luzern einen neuen Showroom eröffnet, der sich ganz der Kollektion Götti Perspective widmet. Der Ausstellungsraum befindet sich im Brand-Store des Unternehmens am Mühlenplatz und bietet Besuchern einen Einblick in die Herstellung der randlosen Brillen sowie die gestalterischen Konzepte dahinter.

Neben Serienmodellen werden auch künstlerische Einzelstücke und limitierte Designs präsentiert, die ausschließlich vor Ort zu sehen sind. Die Gestaltung des Raums verbindet Elemente eines Concept Stores mit denen einer Galerie und soll die Verbindung von Schweizer Handwerk und Designkultur sichtbar machen.

Anzeige
Nuance (Banner)

Die Kollektion basiert auf einem modularen System mit wenigen Einzelteilen, das vielfältige Variationen in Form, Farbe und Stil erlaubt. Der Showroom ist während der regulären Öffnungszeiten des Götti Brand Stores Luzern zugänglich.

Ähnliche Beiträge

Ray-Ban Change-Brillenfassung in Wayfarer-Ausführung

EssilorLuxottica: Selbsttönende Ray-Ban Change ist da

Mit „Ray-Ban Change“ ist die auf der Opti im Januar groß angekündigte lichtempfindliche Brillenfassung von EssilorLuxottica nun auch hierzulande auf dem Markt. Sie kommt in zwei Wayfarer-Varianten heraus und ist mit Korrektions-, Sonnen- und Transitions-Brillengläsern erhältlich.

Hoya Miyosmart Brillengläser, Kind, Kampagne Herbst 2022

Hoya: Neue Endverbraucher-Kampagne für Miyosmart

Das Wissen um die Chancen für eine Verlangsamung der Negativ-Entwicklung progressiver Myopie stößt laut Hoya auf breites Interesse. Aus diesem Grund hat der Brillenglashersteller in diesem Herbst eine neue Endverbraucher-Kampagne zum Thema „Intelligentes Myopie-Management bei Kindern mit Miyosmart“ gestartet.

Zeiss: Experten-Portal zu progressiver Myopie

Zeiss: Experten-Portal zu progressiver Myopie

„Der Schlüssel zur Bekämpfung der Myopie ist die Aufklärung aller Beteiligten, also von Eltern, von Kindern, der Gesellschaft und der augenoptischen Experten“, erklärt Zeiss anlässlich der Einführung eines Infoportals, das dieses selbst erklärte Ziel nun weiter vorantreiben soll.

Museo dell’Occhiale

Museo dell’Occhiale

Wer als Augenoptiker die Gegend nördlich von Venedig oder südlich der beliebten Skigebiete Südtirols bereist, für den lohnt sich ein Ausflug ins Cadore-Tal mitsamt Besuch des Brillenmuseums. Auch wir haben uns auf den Weg gemacht – und das Herz der italienischen Brillenindustrie gefunden.

Brillenmaterialien

Brillenmaterialien: Wunderbaum und Kaffeesatz

Vor allem kleinere Brillenlabels versuchen mit auf den ersten Blick noch nicht allzu verbreiteten Materialien und einem gewissen Nachhaltigkeitsanspruch, potenzielle Kunden von ihren Ideen bei Brillen und Handelsware zu überzeugen. Im Diskurs um Ressourcenverbrauch und -nutzung müssen wir uns auch hiermit beschäftigen. Wir tun es.