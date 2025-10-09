Götti: Showroom in Luzern für Randlos-Kollektion

Innenansicht aus dem neuen Götti Perspective-Showroom in Luzern. Foto: Götti Switzerland

Einblicke in Design, Fertigung und kreative Konzepte

Götti hat in Luzern einen neuen Showroom eröffnet, der sich ganz der Kollektion Götti Perspective widmet. Der Ausstellungsraum befindet sich im Brand-Store des Unternehmens am Mühlenplatz und bietet Besuchern einen Einblick in die Herstellung der randlosen Brillen sowie die gestalterischen Konzepte dahinter.

Neben Serienmodellen werden auch künstlerische Einzelstücke und limitierte Designs präsentiert, die ausschließlich vor Ort zu sehen sind. Die Gestaltung des Raums verbindet Elemente eines Concept Stores mit denen einer Galerie und soll die Verbindung von Schweizer Handwerk und Designkultur sichtbar machen.

Anzeige

Die Kollektion basiert auf einem modularen System mit wenigen Einzelteilen, das vielfältige Variationen in Form, Farbe und Stil erlaubt. Der Showroom ist während der regulären Öffnungszeiten des Götti Brand Stores Luzern zugänglich.