| |

Hochschule Aalen: 13. Optometrie-Weiterbildungskongress 

VonRedaktion
Dr. Matjaz Mihelcic, ECOO-Präsident past intermediate (links) und Tom Köllmer (rechts), beide Alumni und Modulverantwortliche für Clinical Experience, bei einem Vortrag auf dem 13. internationalen Weiterbildungskongresses für Augenoptik/Optometrie in Benediktbeuern
Dr. Matjaz Mihelcic, ECOO-Präsident past intermediate (links) und Tom Köllmer (rechts), beide Alumni und Modulverantwortliche für Clinical Experience. Foto: Dr. Anna Nagl

Internationale Fachvorträge in Benediktbeuern

Der Verein Aalen Friends of Optometry und die Hochschule Aalen haben am 20. und 21. September zum 13. internationalen Weiterbildungskongress für Augenoptiker eingeladen. Bereits zum 11. Mal fand die Veranstaltung im Zentrum für Umwelt und Kultur im Kloster Benediktbeuern statt. Über 80 Teilnehmende aus Deutschland, der Schweiz, Italien, Kroatien, Slowenien und weiteren Ländern informierten sich über aktuelle Entwicklungen in der Optometrie.

Die englischsprachige Veranstaltung bot Vorträge von Fachleuten aus den USA und Deutschland. Thematisiert wurden unter anderem die Anwendung Künstlicher Intelligenz in der Augenheilkunde (Prof. Norbert Schrage), die Netzhaut-Gefäßanalyse zur Früherkennung systemischer Erkrankungen (Prof. Konstantin Kotliar) sowie visuelle Belastungen durch digitale Bildschirme (Prof. Scott Cooper).

Gruppenbild der über 80 Teilnehmer des 13. internationalen Weiterbildungskongresses für Augenoptik/Optometrie am 20. und 21. September in Benediktbeuern
Die über 80 Teilnehmer des 13. internationalen Weiterbildungskongresses für Augenoptik/Optometrie in Benediktbeuern. Foto: Hochschule Aalen

Weitere Inhalte waren das Sehen im Sport, neue Ansätze beim Glaukom-Screening und die Therapieunterstützung bei Amblyopie. Auch die zunehmende Kurzsichtigkeit bei Kindern und Jugendlichen wurde diskutiert.

Die Fortbildung wurde 2012 von Prof. Dietmar Kümmel initiiert und hat sich als jährlicher Treffpunkt etabliert. Studiengangsleiterin Prof. Anna Nagl kündigte bereits die nächsten Termine an: 26./27. September 2026 und 2./3. Oktober 2027.

Ähnliche Beiträge

Grundschulkind mit Brille

Krankenkassen: Jedes elfte Grundschulkind trägt Brille

Unbehandelte Sehprobleme bei Kindern können die kindliche Entwicklung stark beeinträchtigen. In dem Zusammenhang präsentiert die AOK NordWest Zahlen für die Region Westfalen-Lippe, wonach bereits jedes 11. Grundschulkind eine Brille trägt. Klare Empfehlung an die Eltern: Die Sehstärke ihrer Kinder im Auge behalten.

Logo der Augenoptik-Messe Interlook

Interlook 2025: Messe mit praxisorientiertem Rahmenprogramm

Kommendes Wochenende findet in Dortmund die Augenoptik-Messe Interlook statt. Fachbesuchende erhalten dann wieder einen kompakten Überblick über die Neuheiten des Jahres sowie die Gelegenheit zum Netzwerken. Dazu kommt noch ein Rahmenprogramm mit Themen wie Künstliche Intelligenz und Social-Media-Marketing.

Senior mit telemedizinischer Anwendung am Smartphone

Augenärztliche Versorgung in Pflegeheimen unzureichend

Über 80-Jährige sind in Bezug auf Augenerkrankungen eine Hochrisikogruppe. Die ophthalmologische Versorgung von Bewohnern in Pflegeeinrichtungen verdient daher besondere Aufmerksamkeit, findet jedoch nicht in ausreichendem Umfang statt, wie eine Bonner Studie nun herausgefunden hat.

Sehtest bei einer sehbehinderten Person

DBSV: 25 Jahre Sehbehindertentag

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) hat Grund zum Feiern: Am 6. Juni jährt sich bereits zum 25-mal der „Sehbehindertentag“, der auf die Bedürfnisse und Probleme sehbehinderter Menschen aufmerksam macht.