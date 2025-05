Optische Phänomene: Scheunenfest am 19. Juli

Das kommende Fest findet unter dem Motto „25 Jahre Lingelbachs Scheune“ statt. Bild: Lingelbachs Scheune

Jubiläum in Leinroden

Lingelbachs Scheune lädt wieder zum jährlichen Scheunenfest ein, das am 19. Juli in der Scheune Optischer Phänomene in Leinroden stattfinden wird. Es ist ein besonderes Fest, denn es steht dieses Jahr unter dem Motto „25 Jahre Lingelbachs Scheune“.

Das volle Programm wird noch bekanntgegeben, melden die Organisatoren, die sich weiterhin über alle Anregungen und Beiträge zum Programm per E-Mail an bernd@leinroden.de freuen. Angekündigt wurden bereits „die bekannt hervorragende Küche und Musik von Sannah & Friends“. Außerdem werde bei dieser Gelegenheit Helga Büchel gedacht, die am 14. Januar verstorben ist, und die Entwicklung der Scheune maßgeblich beeinflusst hat.

Die Anmeldung zum Scheunenfest 2025 über die offizielle Homepage ist ab sofort möglich.