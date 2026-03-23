Anzeige

Hochschule Aalen: Start ins Optometrie-Studienjahr 26/27

VonRedaktion
Optometrie-Master-Studierende mit Studiengangsleiterin Prof. Dr. Anna Nagl bei einer Übungssituation im Labor
Die Hochschule Aalen startet Ende Juli in ein neues Optometrie-Masterjahr. Studiengangsleiterin Prof. Dr. Anna Nagl (2.v.r.) teilte nun mit, dass noch zwei Studienplätze für das kommende Semester frei sind. Foto: Hochschule Aalen

Internationaler Auftakt mit renommierten Lehrenden aus den USA 

Ende Juli beginnt an der Hochschule Aalen ein neuer Jahrgang des berufsbegleitenden Optometrie-Masterstudiums. Das Programm richtet sich an Augenoptiker und Optometristen, die ihre klinische Expertise gezielt erweitern möchten und besonderen Wert auf internationale Inhalte legen.

Zum Start am 31. Juli 2026 reisen erneut Lehrende US‑amerikanischer Optometry-Colleges an. Vertreten sind unter anderem Bina Patel vom New England College of Optometry sowie Thom Freddo, bekannt für seine Arbeit zu Anatomie und Physiologie des Auges. Sie decken verschiedene klinische Spezialgebiete ab und gestalten die monatlichen Präsenzphasen von Freitag bis Dienstag.

Praxisnahe Ausbildung und Vernetzung in der internationalen Optometrie

Ein Schwerpunkt des Studiengangs liegt im intensiven praktischen Training. Die Übungen in kleinen Gruppen werden von erfahrenen Absolventen und Praktikern begleitet, darunter Katja Schiborr, Oliver Buck, Georg Scheuerer, Tom Köllmer sowie der Augenarzt Jochen Wittibschläger. Das Studium ist so aufgebaut, dass neue Inhalte direkt im Berufsalltag angewendet werden können.

Anzeige
Essilor (Banner)
Aalener Optometrie-Master-Studierende mit Lehrenden beim Gruppenbild
Studierende aus dem berufsbegleitenden Optometrie-Masterstudium und Lehrende der Hochschule Aalen. Foto: Hochschule Aalen

Zum Konzept gehört auch der Austausch innerhalb der Fachcommunity. Ein fester Termin ist das jährliche Alumni-Event der Aalen Friends of Optometry e.V. in Benediktbeuern, das am 26. und 27. September stattfindet und von SwissOptom mit 12 Fortbildungspunkten anerkannt ist.

Für den neuen Masterjahrgang ab 31. Juli 2026 stehen noch zwei freie Studienplätze zur Verfügung.

Ähnliche Beiträge

  • WVAO: Jahreskongress 2026 in Nürnberg

    Die Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie (WVAO) lädt am 18.–19. April 2026 zum Jahreskongress nach Nürnberg. Fachvorträge, Workshops und eine Industrieausstellung geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Zukunftsthemen der Augenoptik und Optometrie.

  • SWAV: Mehr Geld für Azubis im Südwesten

    Der Südwestdeutsche Augenoptiker- und Optometristen-Verband (Speyer) stimmte am 6. Oktober über eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung zum 1. August 2022 ab.

  • ZVA: Die Berichtsheft-App ist da!

    Seit dem 1. August 2022 können Azubis und Ausbilder die neue Berichtsheft-App des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) nutzen.

  • „Würden Sie eine Werkstatt betreiben?“

    „Würden Sie eine Werkstatt betreiben?“ Das war eine der Fragen, die wir in einer nicht repräsentativen Umfrage Studierenden der Augenoptik und Optometrie gestellt haben. Wir wollten wissen, wie das aktuelle Meinungsbild zum Handwerk aussieht.