Hochschule Aalen: Start ins Optometrie-Studienjahr 26/27

Die Hochschule Aalen startet Ende Juli in ein neues Optometrie-Masterjahr. Studiengangsleiterin Prof. Dr. Anna Nagl (2.v.r.) teilte nun mit, dass noch zwei Studienplätze für das kommende Semester frei sind. Foto: Hochschule Aalen

Internationaler Auftakt mit renommierten Lehrenden aus den USA

Ende Juli beginnt an der Hochschule Aalen ein neuer Jahrgang des berufsbegleitenden Optometrie-Masterstudiums. Das Programm richtet sich an Augenoptiker und Optometristen, die ihre klinische Expertise gezielt erweitern möchten und besonderen Wert auf internationale Inhalte legen.

Zum Start am 31. Juli 2026 reisen erneut Lehrende US‑amerikanischer Optometry-Colleges an. Vertreten sind unter anderem Bina Patel vom New England College of Optometry sowie Thom Freddo, bekannt für seine Arbeit zu Anatomie und Physiologie des Auges. Sie decken verschiedene klinische Spezialgebiete ab und gestalten die monatlichen Präsenzphasen von Freitag bis Dienstag.

Praxisnahe Ausbildung und Vernetzung in der internationalen Optometrie

Ein Schwerpunkt des Studiengangs liegt im intensiven praktischen Training. Die Übungen in kleinen Gruppen werden von erfahrenen Absolventen und Praktikern begleitet, darunter Katja Schiborr, Oliver Buck, Georg Scheuerer, Tom Köllmer sowie der Augenarzt Jochen Wittibschläger. Das Studium ist so aufgebaut, dass neue Inhalte direkt im Berufsalltag angewendet werden können.

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Studierende aus dem berufsbegleitenden Optometrie-Masterstudium und Lehrende der Hochschule Aalen. Foto: Hochschule Aalen

Zum Konzept gehört auch der Austausch innerhalb der Fachcommunity. Ein fester Termin ist das jährliche Alumni-Event der Aalen Friends of Optometry e.V. in Benediktbeuern, das am 26. und 27. September stattfindet und von SwissOptom mit 12 Fortbildungspunkten anerkannt ist.

Für den neuen Masterjahrgang ab 31. Juli 2026 stehen noch zwei freie Studienplätze zur Verfügung.