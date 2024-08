HS Aalen: Optometrie-Masterstudiengang startet ins neue Jahr

Aalener Optometrie-Masterstudierende mit Professoren aus den USA im Studienjahr 2024/25. Bild: Prof. Dr. Anna Nagl/Hochschule Aalen

„Primary Eyecare“ als Schwerpunkt 2024/25

24 Studierende aus Deutschland und Kroatien, der Schweiz und Slowenien sowie aus Nepal, Indien, Pakistan und den Philippinen stiegen am Freitag, den 16. August an der Hochschule Aalen ins neue Studienjahr des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Vision Science and Business (Optometry) ein. Zu Beginn stand die einmal im Monat stattfindende jeweils fünftägige Präsenzphase auf dem Programm, für die die Professoren extra aus den USA anreisen.

In dem auf Primary Eyecare ausgerichteten Studienjahr 2024/25 ging es im Vorlesungs- und Lab-Programm los mit Prof. Dr. Denise Goodwin mit der Vorlesung „Anatomy“ und Prof. Dr. Lorne Yudcovitch mit den Vorlesungen und Laborveranstaltungen zu „Ocular Disease“, beide kommen vom College of Optometry der Pacific University in Forest Grove, Oregon.

Gute Stimmung im Vorlesungsraum. Bild: Prof. Dr. Anna Nagl/Hochschule Aalen

An den Wochenenden der Präsenzphasen werden die US-amerikanischen Professoren immer vom bewährten Lab-Team Katja Schiborr, Oliver Buck, Georg Scheuerer und Tom Köllmer sowie auch dem Augenarzt Dr. med. Jochen Wittibschläger unterstützt, so dass in kleinen Gruppen die Spaltlampen-Procedures intensiv eingeübt werden können.

Anzeige

Ein besonderer Dank der Studiengangsleiterin Prof. Dr. Anna Nagl geht an die Absolventin Katja Schiborr, die sowohl für die Dozenten als auch die Studierenden vor Ort in Aalen die Organisation übernimmt: „Seit über einem Jahr haben wir beide gemeinsam mit hervorragender Unterstützung von Prof. Dr. Willard Bleything und seinem Team von der Pacific University gemeinsam mit dem Lab-Team hier ein tolles Vorlesungsprogramm für das Studienjahr 2024/25 ausgearbeitet, bei dem wir mit unseren auch in der Praxis höchst erfahrenen US-amerikanischen Dozenten noch zielgenauer auf das European Diploma in Optometry (EDO) und die in der Schweiz von Optometristen geforderten Kompetenzen ausgerichtet sind.“

Quelle: Hochschule Aalen