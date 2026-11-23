Vertreter von Optik Tannek aus Dachau beim Teamforum, darunter Dora Kantor und Christian Tannek (rechts). Fotos: IGA Optic

Weiterbildung, Austausch und Nachwuchsförderung als Themen

IGA Optic hat am 8. November 2026 die zweite Auflage seines Teamforums in Frankfurt veranstaltet. An dem Weiterbildungs- und Netzwerktreffen für Mitarbeiter der Mitgliedsbetriebe nahmen nach Unternehmensangaben rund 180 Personen teil.

Auf dem Programm standen sechs Workshops zu Themen wie Social Media, Kommunikation im Verkauf, IT-Sicherheit, Teamentwicklung sowie Myopie-Management. Die Teilnehmer konnten ihr individuelles Fortbildungsprogramm selbst zusammenstellen.

Auszeichnung für Nachwuchsaugenoptiker

Ein weiterer Programmpunkt war die Verleihung des Förderpreises von IGA Optic. Ausgezeichnet wurde Jan Quasinowski von Schwanke Optik + Akustik (Oberhausen). Er schloss seine Berufsschulzeit mit der Note 1,1 ab und erzielte die zweitbeste Gesamtprüfungsleistung seines Prüfungsjahrgangs in der Augenoptikerinnung Düssel-Rhein-Ruhr.

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Von links: Ausbilder Andreas Schwanke und IGA-Optic-Geschäftsführer Carsten Schünemann (rechts) gratulieren Förderpreisträger Jan Quasinowski von Schwanke Optik + Akustik aus Oberhausen.

Social Media Managerin Melissa Pljakic beim Workshop zum Thema Community Management.

Das Team von Walter Optik.Akustik aus Würzburg. Mit dabei: Michael Walter (Mitte) und Tina Leimeister (3.v.l.)

Nach Angaben des Einkaufs- und Marketingverbunds aus Datteln befindet sich bereits das nächste Teamforum für Herbst 2027 in Vorbereitung.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze in FOCUS.