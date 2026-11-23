IGA Optic: Teamforum wächst weiter
Weiterbildung, Austausch und Nachwuchsförderung als Themen
IGA Optic hat am 8. November 2026 die zweite Auflage seines Teamforums in Frankfurt veranstaltet. An dem Weiterbildungs- und Netzwerktreffen für Mitarbeiter der Mitgliedsbetriebe nahmen nach Unternehmensangaben rund 180 Personen teil.
Auf dem Programm standen sechs Workshops zu Themen wie Social Media, Kommunikation im Verkauf, IT-Sicherheit, Teamentwicklung sowie Myopie-Management. Die Teilnehmer konnten ihr individuelles Fortbildungsprogramm selbst zusammenstellen.
Auszeichnung für Nachwuchsaugenoptiker
Ein weiterer Programmpunkt war die Verleihung des Förderpreises von IGA Optic. Ausgezeichnet wurde Jan Quasinowski von Schwanke Optik + Akustik (Oberhausen). Er schloss seine Berufsschulzeit mit der Note 1,1 ab und erzielte die zweitbeste Gesamtprüfungsleistung seines Prüfungsjahrgangs in der Augenoptikerinnung Düssel-Rhein-Ruhr.
Nach Angaben des Einkaufs- und Marketingverbunds aus Datteln befindet sich bereits das nächste Teamforum für Herbst 2027 in Vorbereitung.
Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze in FOCUS.