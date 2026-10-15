Interlook 2027: Startschuss ins Messejahr 

Brachentrends, Produktneuheiten und Fachvorträge wurden für die Interlook 2027 angekündigt. Fotos: Messe Dortmund

Trends, Produkte und Vortragsprogramm in Dortmund

Mit der Interlook steht am 16. und 17. Januar 2027 auf dem Gelände der Messe Dortmund der erste Branchentreff des Jahres in der Augenoptik an. Neben Produktneuheiten und Trends erwartet Besucher das Fokusthema Kundenbegeisterung.

Ein Bestandteil der Veranstaltung ist die Sonderfläche „New Products & Top Models“. Dort stellen Aussteller aktuelle Fassungen, Brillengläser und Zubehör vor und geben Einblicke in Entwicklungen, die das Jahr 2027 prägen könnten.

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Kundenberatung und Branchenthemen im Programm

Einen Schwerpunkt im Rahmenprogramm bildet das Thema Kundenbegeisterung. Am 16. Januar spricht Ralf Strupat in der Interlook Arena über serviceorientierte Beratung im Augenoptikfachgeschäft. In mehreren Impulsvorträgen vermittelt er Anregungen für den Arbeitsalltag und den Umgang mit Kunden. Als weiteres Thema aus der Augenoptik steht der Umgang mit Sehtests bei Berufskraftfahrern auf der Agenda.

Auch das Ausstellerfeld deckt unterschiedliche Bereiche der Augenoptik ab. Im Fassungssegment sind unter anderem Bo/44, Design Eyewear Group, Einstoffen, Pomberger Goisern, Shades, Stepper und VonBogen vertreten. Im Bereich Brillengläser kündigen sich unter anderem Stratemeyer und Leica Eyecare an. Erstmals auf der Interlook dabei sind nach Angaben des Veranstalters Imago Eyewear und Leja Holzbrillen.