| |

Komono: Eyewear für die gewisse Individualität im Alltag

VonRedaktion
Männliches Model trägt Designerbrille des Labels Komono
Die Modelle bestehen aus dem nachhaltigen Material Renew Acetate. Bild: Komono

Zwischen Büroalltag und futuristischer Formensprache

Mit der neuen Overgrown-Kollektion setzt das belgische Label Komono seine kreative Reise fort und verbindet surrealistische Designelemente mit dem vertrauten Setting des Büroalltags. 

Weibliches Model (links) und männliches Model (rechts) tragen Designer-Sonnenbrille des Labels Komono
Bilder: Komono

Die Brillenmodelle wirken wie von einer fremden Kraft transformiert: vertraute Formen werden verzerrt, Strukturen wachsen über sich hinaus. Das Ergebnis ist Eyewear, die zwischen Funktionalität und futuristischer Ästhetik changiert.

Die Kollektion umfasst mehrere Brillen- und Sonnenbrillenmodelle, die jeweils in zwei Farbvarianten erhältlich sind und vollständig aus 100% Renew Acetate gefertigt wurden – einem nachhaltigen Material auf Zellulosebasis.

Ähnliche Beiträge

Damensonnenbrille von Andy Wolf und KNLWS

Andy Wolf: Schimmernde Kollaboration mit KNWLS

Das österreichische Brillenlabel Andy Wolf hat erneut mit dem auf Damenmode abonnierten Londoner Modelabel KNWLS zusammengearbeitet und eine Kollektion bestehend aus drei Sonnenbrillen für das starke Geschlecht gelauncht.

Blaulichtszene: Die Gaming-Brille

Blaulichtszene: Die Gaming-Brille

Die Gaming-Branche boomt und der Markt für Zubehör wie Gaming-Brillen ist milliardenschwer. Doch können Augenoptiker auf diesen Umsatzzug aufspringen und Brillen auch im Gamer-Bereich anbieten? Wir haben uns umgehört, auch dazu, wer Brillenglaser für Gamer anbietet.

Kampagnenmotiv von MPO Brillenglas zeigt Frau mit Brille

MPG: Neue Kampagne für Brillenglasmarke MPO

MPO Brillenglas, die Brillenglasmarke der MPG Optische Werke, startet eine neue Kampagne für ihre High-End-Brillengläser. Mit dem Claim „Präzision, die man spürt“ setzt MPO einen klaren Fokus auf maßgeschneiderte Sehqualität entwickelt in Österreich und „Made in Germany“.

Preisverleihung des CSE-Award auf der Mido 2025 in Mailand mit Rolf Eyewear

Rolf: Sieg beim Mido CSE-Award 2025

Die österreichische Brillenmanufaktur Rolf wurde auf der Mido 2025 in Mailand (8. bis 10. Februar) zum zweiten Mal in Folge mit dem renommierten Certified Sustainable Eyewear Award ausgezeichnet.