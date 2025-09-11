Komono: Eyewear für die gewisse Individualität im Alltag

Die Modelle bestehen aus dem nachhaltigen Material Renew Acetate. Bild: Komono

Zwischen Büroalltag und futuristischer Formensprache

Mit der neuen Overgrown-Kollektion setzt das belgische Label Komono seine kreative Reise fort und verbindet surrealistische Designelemente mit dem vertrauten Setting des Büroalltags.

Bilder: Komono

Die Brillenmodelle wirken wie von einer fremden Kraft transformiert: vertraute Formen werden verzerrt, Strukturen wachsen über sich hinaus. Das Ergebnis ist Eyewear, die zwischen Funktionalität und futuristischer Ästhetik changiert.

Die Kollektion umfasst mehrere Brillen- und Sonnenbrillenmodelle, die jeweils in zwei Farbvarianten erhältlich sind und vollständig aus 100% Renew Acetate gefertigt wurden – einem nachhaltigen Material auf Zellulosebasis.