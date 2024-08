Smykker Eyewear: Geschäft in Offenburg eröffnet

Das Smykker-Team am Eröffnungstag in Offenburg zusammen mit Markus Rech (3.v.l.). Bilder: LoQu Optical Group

Weiterentwicklung des Markenkonzepts

Die Augenoptikerkette LoQu Optical Group hat das zehnte Geschäft ihrer Marke Smykker Eyewear eröffnet. Mit der neuen Filiale in Offenburg wird zusätzlich auch die Weiterentwicklung des Markenkonzepts vorgestellt.

Drei Jahre nach dem Start der Marke zählen ein einfacheres Preiskonzept und ein frisches Store-Design zu den Neuerungen. Die Marke Smykker wird außerdem um den Zusatz „Eyewear“ erweitert. Die hohe Qualität von Brillengläsern- und -fassungen, Beratung und Service möchte man zu Preisen anbieten, „die unter dem marktüblichen Niveau liegen“, heißt es.

Preiskonzept soll einfacher und transparenter werden

„Mit Smykker Eyewear verbinden wir auch in Zukunft Optiker-Expertise und Designvielfalt mit günstigen Preisen“, erläutert Markus Rech, CEO der LoQu Optical Group, zu der Smykker gehört. „Wir haben seit dem Start vor drei Jahren viele Erfahrungen gesammelt und Kundenfeedback eingeholt und passen nun ein paar Stellschrauben an, damit Smykker genau das wird, was wir mit der Marke beabsichtigen: wir wollen eine große Vielfalt bieten, die perfekten Gläser für jeden Kunden, bei bester Beratung in einer Wohnfühlatmosphäre vor Ort und auf den digitalen Kanälen – und das mit einem noch einfacheren und transparenterem Preiskonzept als bisher.“

Der Store in Offenburg präsentiert sich im hellen, einladenden Design mit neongelben Akzenten. Er befindet sich in der Hauptstraße 68 und hat montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr und samstags von 09:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.