Binder Optik: „Nur Augen für Dich. Seit 1975.“

v.l.: Dominic Baur, Gabriele Baur und Helmut Baur feiern 50 Jahre Binder Optik. Foto: Maks Richter

Schwäbischer Augenoptik-Mittelständler wird 50

1975 wurde die Binder Optik GmbH in Böblingen vom Unternehmerehepaar Dr. Helmut Baur und Gabriele Baur gegründet. Seit der Übernahme durch Dominic Baur im Jahr 2015 wird das Unternehmen in der zweiten Generation weitergeführt – und feiert unter dem Motto „Nur Augen für Dich. Seit 1975.“ in diesem Jahr 50-jähriges Firmenjubiläum.

Das kleine Augenoptik Fachgeschäft, das am 1. August 1975 mit dem Gründerpaar und einem Augenoptiker-Meister unter selbigem Namen an den Markt ging, wuchs seitdem zu einem heute 50 Standorte zählenden Unternehmen an, das rund 300 Mitarbeiter in Baden-Württemberg und Bayern beschäftigt.

Engagement für Wirtschaft, Bildung und Soziales

Als Familienunternehmen, das sich der Region fest verbunden fühlt, übernimmt Binder Optik soziale Verantwortung. In Anerkennung für sein Engagement für die Erhaltung bedrohter Tierarten wurde Dr. Helmut Baur 1992 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Als Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschland, macht sich Baur in der Außen-, Gesundheits- und Hochschulpolitik stark.

Um seinen Nachwuchs kümmert sich das Unternehmen selbst. In der 1995 gegründeten, hauseigenen Akademie erwerben Auszubildende ergänzend zum Lehrplan theoretische und praktische Fachkenntnisse. Weiterbildungen zum Augenoptiker-Meister und Hörakustiker-Meister werden auch angeboten.

Enge Beziehungen pflegt das Unternehmen zur Hochschule für Wirtschaft und Technik in Aalen. Dr. Baur ist Ehrensenator und Kuratoriumsmitglied und stiftet seit 20 Jahren den Binder Optik Hochschulpreis für den Diplomstudiengang Augenoptik sowie den berufsbegleitenden Masterstudiengang. Verliehen wird der Preis an Graduierte mit hervorragenden wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich Augenoptik und Optometrie.

Vor zehn Jahren hat der Unternehmensgründer Helmut Baur den Staffelstab an seinen Sohn Dominic Baur übergeben. Seither führt der Wirtschaftswissenschaftler das Unternehmen. Foto: Maks Richter

Neues zum 50-jährigen Firmenjubiläum

Unter der Leitung von Dominic Baur (46) bündelt heute eine Omnichannel-Strategie sämtliche Kommunikations- und Vertriebskanäle des Unternehmens zu einer Customer Journey, um Kunden ein personalisiertes Erlebnis zu bieten.

Im Jubiläumsjahr bringt Binder Optik drei in Italien gefertigte Brillensondermodelle in limitierter Auflage auf den Markt. Auch die Geburtsstunde von „BO“, einem vollständig KI-generierten Brillenbären als neues Maskottchen, gilt als ein weiterer Schritt, an dem sich die Handschrift der zweiten Generation ablesen lässt.