Ladenausstatter: Heinrich Woerner GmbH wird zu Deco Woerner

Herwig Ahlemeyer ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter des Traditionsunternehmens. Foto: Deco Woerner GmbH

Restrukturierung und Umfirmierung

Das Traditionsunternehmen Heinrich Woerner GmbH, ein auch in der Augenoptik-Branche gut vernetzter Anbieter für Dekoration und Ladenausstattung, hat seine Restrukturierung im Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens laut eigener Aussage „erfolgreich abgeschlossen“. Als eine von mehreren Neuerungen erfolgte dabei auch eine Namensänderung: Das Unternehmen aus Leingarten bei Heilbronn, das sich in diesem Jahr zum zweiten Mal in fünf Jahren in einem Insolvenzverfahren mit Eigenverwaltung befand, firmiert nun unter Deco Woerner GmbH.

Anzeige

Quelle: Deco Woerner GmbH