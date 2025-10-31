| |

Landesinnung Mecklenburg-Vorpommern: Fortbildungstagung in Fleesensee

IOL, Kinderoptometrie und Unternehmensnachfolge als Themen

Die Landesinnung der Augenoptiker und Optometristen Mecklenburg-Vorpommern veranstaltet am 8. und 9. November 2025 ihre jährliche Fortbildungstagung im Schloss Hotel Fleesensee. Die Tagung wird gemeinsam mit den Innungen aus Berlin und Brandenburg ausgerichtet und bietet ein vielfältiges Programm mit Fachvorträgen und einer Industrieausstellung.

Im Fokus stehen aktuelle Themen aus der Augenoptik, darunter Kundenmanagement nach Implantation von Intraokularlinsen (IOL), Myopieprävention, Kinderoptometrie und Unternehmensnachfolge. Die Veranstaltung richtet sich an Fachkräfte aus drei Bundesländern und bietet Gelegenheit zum kollegialen Austausch.

Fachvorträge und Diskussionen zu aktuellen Branchenthemen

Die Tagung beginnt mit einem Vortrag zum Umgang mit Kunden nach der Implantation multifokaler Intraokularlinsen. Weitere Themen sind die Rolle von Omega-3-Fettsäuren für die Augengesundheit, die Versorgung von Kindern mit Sehstörungen sowie die betriebliche Nachfolgeplanung in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Diskussion zur Myopieprävention, bei der Chancen und Herausforderungen eines Vorsorgeangebots für Kinder beleuchtet werden. Eine Industrieausstellung begleitet das Programm an beiden Tagen und bietet Einblicke in aktuelle Produkte und Entwicklungen.

