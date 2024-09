Marcolin: Verstärktes Engagement für Nachhaltigkeit bekräftigt

Firmenzentrale von Marcolin in Longarone, Italien. Bild: Marcolin

Beitritt zu globaler Initiative der Vereinten Nationen

Marcolin geht einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiges Unternehmen. Durch den Beitritt zum Global Compact der UN verpflichtet sich der Brillenhersteller dazu, seine Strategien und Aktivitäten mit den zehn universellen Prinzipien von Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung in Einklang zu bringen.

Der UN Global Compact, ein internationaler Pakt zur Förderung nachhaltiger Unternehmenspraktiken, wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen und basiert auf den zehn Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen. Marcolin reiht sich damit in über 20.000 Unternehmen und 2.500 nichtwirtschaftliche Unterzeichner aus 167 Ländern weltweit ein, darunter mehr als 500 aus Italien.