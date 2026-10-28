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Mido: Bewerbungen für Awards 2027 laufen

VonRedaktion
Aufreihung der Mido Awards-Trophäen aus 2026
Mido nimmt Bewerbungen für die Awards 2027 entgegen. Gesucht werden wieder nachhaltige Produkte und Unternehmen sowie innovative Augenoptikgeschäfte. Bild: Mido

Nachhaltigkeit und Ladenkonzepte im Wettbewerb

Unternehmen der Augenoptik können sich ab sofort für die Mido Awards 2027 bewerben. Die Auszeichnungen werden in mehreren Kategorien vergeben und richten sich unter anderem an Brillenhersteller sowie Augenoptik-Fachgeschäfte. Die jeweiligen Bewerbungsfristen laufen bis Ende Dezember 2026 beziehungsweise Anfang Januar 2027.

Vergeben werden erneut der CSE Award für nachhaltige Produkte, der CSE Corporate Award für Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmen sowie der Best Store Award für innovative Augenoptikgeschäfte.

Welche Kategorien zur Auswahl stehen

Der CSE Award zeichnet Brillenfassungen, Sonnenbrillen und Etuis aus, die nach Nachhaltigkeitskriterien entwickelt und hergestellt wurden. Bewerbungen sind bis zum 8. Januar 2027 möglich.

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Ebenfalls bis zum 8. Januar können sich Aussteller der Mido für den CSE Corporate Award bewerben. Dabei werden Nachhaltigkeitsmaßnahmen auf Unternehmensebene berücksichtigt.

Bühne für Augenoptikgeschäfte weltweit

Für den Best Store Award können sich Augenoptikgeschäfte noch bis zum 31. Dezember 2026 bewerben. Die Auszeichnung wird in den Kategorien Design und Innovation vergeben.

Die Gewinner der Mido Awards 2027 werden während der Fachmesse Mido vom 6. bis 8. Februar 2027 in Mailand bekanntgegeben.

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