Mister Spex: Premium-Portfolio um Jacquemus erweitert

Sonnenbrillen-Kollektion der Luxusmarke neu im Programm

Mister Spex führt ab sofort die Sonnenbrillen-Kollektion der Luxusmarke Jacquemus in seinem Sortiment. Die neue Kollektion wird online und in ausgewählten Stores erhältlich sein und markiert den nächsten Schritt in der strategischen Erweiterung des Premium-Sortiments von Mister Spex.

Von dem Schritt erhofft sich das Unternehmen nach eigenen Angaben die „Position im Premiumsegment zu festigen und die Erreichung der jüngst geäußerten Rentabilitätsziele zu unterstützen“. Stephan Schulz-Gohritz, Vorstandsvorsitzender und CFO von Mister Spex, betont: „Es ist für uns von größter Bedeutung, dass wir unser Angebot kontinuierlich mit Marken erweitern, die den aktuellen Zeitgeist treffen und höchste Design- und Qualitätsansprüche erfüllen. Unsere Vision ist es, eine Plattform zu schaffen, die unseren Kunden Zugang zu den begehrtesten Marken weltweit bietet. Mit Jacquemus machen wir einen weiteren großen Schritt in diese Richtung.“

Jacquemus wurde 2009 von Simon Porte Jacquemus gegründet und hat sich schnell als eine der führenden Marken in der Modewelt etabliert. Die Sonnenbrillen-Kollektion verbindet zeitgenössische Ästhetik mit luxuriösen Details.