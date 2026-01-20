Anzeige
Breitfeld & Schliekert: „Just Milo“ erweitert Portfolio

VonRedaktion
Logo von Breitfeld & Schliekert (B&S)
Breitfeld & Schliekert führt mit „Just Milo“ eine Marke für junge Erwachsene ein. Bild: B&S

Brillenmarke positioniert sich zwischen Kinder- und Erwachsenenfassungen

Breitfeld & Schliekert (B&S) führt mit „Just Milo“ eine neue Brillenmarke ein, die sich an junge Erwachsene richtet. Die Marke soll die Lücke zwischen Kinder- und Erwachsenenfassungen schließen und dem augenoptischen Fachhandel ein klar strukturiertes Sortiment bieten. 

Unter dem Leitmotiv „Designed to move with you“ setzt B&S auf leichte und flexible Fassungen sowie eine reduzierte Formensprache. Entwickelt wurde „Just Milo“ vom Team hinter der Kinderbrillenmarke „Milo & Me“. Die Erfahrungen aus dem Kinderbrillenbereich flossen in das Konzept ein und wurden für eine ältere Zielgruppe weiterentwickelt, die laut B&s zunehmend nach Produkten mit individueller Optik und verantwortungsbewusster Materialwahl suchen. 

Erste Kollektion umfasst Acetat- und Metallmodelle

Die erste Kollektion besteht aus 24 Fassungen, die in Dänemark entworfen wurden. Es gibt Modelle aus einem leichten Material mit biobasiertem Anteil sowie Modelle aus vollständig recyceltem Edelstahl, ergänzt durch Bügel und Nasensteg aus Memory-Metall. 

Kampagnenmotiv zur neuen Brillenmarke Just Milo von Breitfeld & Schliekert zeigt zwei Junge Erwachsene
Kampagnenmotiv. Bild: B&S

Zum Marktstart erscheint die begleitende Kampagne „Through My Eyes“. Sie zeigt Alltagssituationen junger Erwachsener aus deren eigener Perspektive. Die Darstellung soll eine emotionale Nähe zur Zielgruppe schaffen und die Ansprache am Verkaufsort und in digitalen Medien unterstützen.

