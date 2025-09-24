Cecop: „Hindernisse überwinden – Chancen schaffen“

Foto: Cecop

Zweite Expo-Ausgabe mit Fokus auf Austausch und Weiterbildung

Am 13. September fand die zweite Ausgabe der ExpoCecop in Neuss statt. Die Veranstaltung des Augenoptiker-Verbunds bot erneut eine Plattform für den fachlichen Austausch, Weiterbildung und Networking. Über 25 Industrieunternehmen präsentierten ihre aktuellen Produkte und Lösungen für die Branche.

Ein zentrales Element dieser zweiten Ausgabe (nach der Deutschlandpremiere im Vorjahr in Mainz) war das Vortragsprogramm, das neue Perspektiven eröffnete. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt der Beitrag von Gerd Schönfelder, mehrfacher Paralympics-Gewinner, der über persönliche Motivation und das Überwinden von Herausforderungen sprach. Seine Geschichte unterstrich das Motto der Veranstaltung: „Hindernisse überwinden – Chancen schaffen“.

Neben den Vorträgen nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit zum intensiven Networking. Der direkte Austausch mit den ausstellenden Unternehmen wurde positiv hervorgehoben. Die Rückmeldungen der Besucher betonten die Relevanz der Inhalte und die offene Atmosphäre.