EssilorLuxottica: Übernahme von RetinAI für KI-gestützte Augenversorgung

Akquisition soll digitale Lösungen für Diagnostik und Forschung stärken

EssilorLuxottica übernimmt die Schweizer Firma Ikerian AG, die unter der Marke RetinAI auf KI- und Datenmanagement in der Augenheilkunde spezialisiert ist. Mit der Akquisition erweitert EssilorLuxottica sein Portfolio um Softwarelösungen, die klinische und pharmazeutische Prozesse unterstützen und KI-basierte Analysen für die Augenversorgung ermöglichen.

RetinAI entwickelt Anwendungen zur Verarbeitung und Auswertung großer Mengen an Netzhautbildern und Biomarker-Daten. Die Plattform RetinAI Discovery, zugelassen nach FDA 510(k) und CE-gekennzeichnet, nutzt KI-Modelle zur Diagnose und Verlaufskontrolle von Erkrankungen wie altersbedingter Makuladegeneration, Glaukom und diabetischer Retinopathie. Ziel ist eine präzisere und schnellere Entscheidungsfindung in der Behandlung.

Strategische Bedeutung für Forschung und Patientenversorgung

Neben der klinischen Anwendung arbeitet RetinAI mit Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen, um reale Daten für Studien und die Entwicklung neuer Medikamente nutzbar zu machen. EssilorLuxottica sieht in der Integration dieser Technologien einen Schritt hin zu einer umfassend digitalisierten Patientenversorgung. Die Übernahme soll die Möglichkeiten für Diagnose, Monitoring und Therapie erweitern und die Effizienz in Forschung und klinischen Abläufen steigern.