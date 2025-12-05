Mido: Ausstellerliste für 2026 online

Die Mido 2026 in Mailand zeigt Trends, Innovationen und erstmals auch die Ausstellung „The Lens of Time“. Bild: Mido

Internationale Messe für Augenoptik und Optometrie zeigt Trends und Innovationen

Die Ausstellerliste für die 54. Ausgabe der internationalen Brillenmesse Mido ist online. Die Veranstaltung findet vom 31. Januar bis 2. Februar 2026 in Mailand statt. Erwartet werden rund 1.200 Aussteller aus 50 Ländern sowie Besucher aus über 160 Nationen.

Neue Bereiche und Sonderausstellungen

Die Messeflächen bieten bewährte und neue Formate. Die Design-Area in den Hallen 2 und 4 bleibt ein Zentrum für kreative Konzepte. Die Academy in Halle 6 unterstützt junge Marken, während die Start-up-Sektion rund 20 neue Unternehmen präsentiert. Zudem wird dort auch die Ausstellung „The Lens of Time“ zur Geschichte der Brille gezeigt.

Das Programm umfasst zudem etwa 20 Vorträge und Workshops zu Markttrends, Nachhaltigkeit und internationalen Perspektiven. Bewerbungen für die Mido Awards sind noch möglich. Ausgezeichnet werden unter anderem nachhaltige Produkte und innovative Ladenkonzepte.

Hier finden Sie die Ausstellerliste zur Mido 2026.