Anzeige
CooperVision (Banner)
| | |

Mido: Ausstellerliste für 2026 online

VonRedaktion
Gelbe Brille auf einem Podest in Messeumgebung
Die Mido 2026 in Mailand zeigt Trends, Innovationen und erstmals auch die Ausstellung „The Lens of Time“. Bild: Mido

Internationale Messe für Augenoptik und Optometrie zeigt Trends und Innovationen

Die Ausstellerliste für die 54. Ausgabe der internationalen Brillenmesse Mido ist online. Die Veranstaltung findet vom 31. Januar bis 2. Februar 2026 in Mailand statt. Erwartet werden rund 1.200 Aussteller aus 50 Ländern sowie Besucher aus über 160 Nationen. 

Neue Bereiche und Sonderausstellungen

Die Messeflächen bieten bewährte und neue Formate. Die Design-Area in den Hallen 2 und 4 bleibt ein Zentrum für kreative Konzepte. Die Academy in Halle 6 unterstützt junge Marken, während die Start-up-Sektion rund 20 neue Unternehmen präsentiert. Zudem wird dort auch die Ausstellung „The Lens of Time“ zur Geschichte der Brille gezeigt.

Anzeige
EssilorLuxottica (Banner)

Das Programm umfasst zudem etwa 20 Vorträge und Workshops zu Markttrends, Nachhaltigkeit und internationalen Perspektiven. Bewerbungen für die Mido Awards sind noch möglich. Ausgezeichnet werden unter anderem nachhaltige Produkte und innovative Ladenkonzepte.

Hier finden Sie die Ausstellerliste zur Mido 2026.

Ähnliche Beiträge

  • Mido 2025: Bewerbungsphase für Awards gestartet

    Die Bewerbungsphase für die Awards zur Mido 2025 hat begonnen. Vom neuen Sergio Cereda Design Award für Nachwuchsdesigner über nachhaltige Brillenmode und dem besten Augenoptik-Geschäft – die Auszeichnung ist potenziell erstmal nur eine Bewerbung entfernt.

  • Silmo Istanbul 2024: Augenoptik-Messe stärkt Position

    Die 11. Silmo Istanbul-Messe konnte vom 20. bis 23. November ihre Position als bevorzugte Fachmesse für die augenoptische Industrie in der Türkei und in den Regionen Osteuropas, Zentralasiens, des Nahen Ostens und Nordafrikas stärken.

  • Safilo: Marc Jacobs-Lizenz verlängert

    Die Safilo Group und die amerikanische Modemarke Marc Jacobs haben ihren mehrjährigen globalen Lizenzvertrag für Brillen der Marke Marc Jacobs vorzeitig und langfristig erneuert. Die Lizenzpartnerschaft läuft nun bis Ende 2031.

  • Topcon: Key Account Management wächst

    Topcon baut mit zwei Experten sein deutsches Key Account Management-Team aus. Seit kurzem stehen Etienne Schubert und Alexander Veith den Kunden des Willicher Technikspezialisten mit Fachwissen rund um die Gebiete Augenheilkunde und Augenoptik/Optometrie zur Seite.