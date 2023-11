Rudy Project: Sponsor von Welser Profi-Radsportteam

Das Welser Profi-Radteam startet ab der kommenden Saison mit den Hightech-Helmen und Sportbrillen von Rudy Project. Bild: Rudy Project

Langfristige Partnerschaft vereinbart

Rudy Project und das Welser Profi-Radteam aus Österreich haben einen Kooperationsvertrag für die nächsten drei Jahre geschlossen. Damit baut die italienische Helm- und Sportbrillen-Marke ihre Präsenz auf dem österreichischen Markt und im internationalen Radsport weiter aus.

Mit 9 Rennsiegen, 22 Podestplätzen und 57 Top 10-Platzierungen blickt der Welser Rennstall auf eine grandiose Saison 2023 zurück. An diesen Erfolg soll im kommenden Jahr auch dank dem neuen Ausrüster Rudy Project angeknüpft und der österreichische Radsport international weiter gestärkt werden.

Anzeige

Sebastian Siedler, Country Manager Rudy Project, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Das Welser Profi-Radteam ist ein international aufstrebendes Top-Team mit großen Zielen. In der vergangenen Saison haben die Welser Radprofis bereits eine herausragende Performance hingelegt und gezeigt, was die österreichische Radsportszene kann. Wir freuen uns darauf, sie mit unseren High-Tech-Helmen und Sportbrillen in der kommenden Saison dabei zu unterstützen, diese Leistung weiter zu steigern und gemeinsam Erfolge zu schreiben.“