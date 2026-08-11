Neubau: Wenn Präzision auf Persönlichkeit trifft

Bilder: Silhouette

Zahlen liefern Orientierung. Sie beschreiben Materialien, Produktionsprozesse oder den CO₂-Fußabdruck und schaffen Transparenz. Doch was Menschen an einer Brille fasziniert, lässt sich nicht in Kennzahlen ausdrücken. Genau dieses Spannungsfeld greift NEUBAU mit der neuen NPX / Steel Kollektion und der begleitenden Kampagne I AM NUMBER / I AM NONE auf.

Inszeniert wurde die Kampagne an der Wiener Wotruba-Kirche – einem architektonischen Meisterwerk aus 152 ­unterschiedlich großen Betonblöcken. Ihre Maße und Winkel sind exakt berechenbar, ihre Wirkung jedoch bleibt emotional. Ein Gedanke, der sich auch in der Kollektion widerspiegelt: Präzision bildet die Grundlage, Persönlichkeit macht den Unterschied.

Die Fassungen vereinen das biozirkuläre Material NPX mit Edelstahl, der zu mindestens 65 Prozent aus recycelten Rohstoffen besteht. Das Ergebnis sind leichte, langlebige Brillen, deren Nachhaltigkeit bereits in der Materialwahl und Entwicklung beginnt. Hochpräzise Fertigung sorgt für Formstabilität und dauerhafte Farbqualität – Eigenschaften, die im Alltag überzeugen.

Gestalterisch verbindet die Kollektion klare Linien mit harmonischen Proportionen. Acht Modelle – darunter sechs Korrektionsfassungen und zwei Sonnenbrillen – reichen von zeitlosen Panto-Formen bis zu markanten Rechteckdesigns und modernen Interpretationen der 90er-Jahre. Eine fein abgestimmte Farbwelt aus natürlichen Tönen und transparenten Akzenten eröffnet vielseitige Kombinationsmöglichkeiten.

Für Augenoptiker entsteht daraus ein überzeugendes Gesamtpaket. Die Kollektion bietet belastbare Produktargumente in Bezug auf Material, Qualität und verantwortungsvolle Entwicklung, spricht gleichzeitig aber auch den Wunsch nach Individualität und authentischem Design an. Denn die Entscheidung für eine Brille ist weit mehr als eine technische Wahl: Sie entsteht dort, wo Funktion, Ästhetik und Persönlichkeit zusammenfinden.