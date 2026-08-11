Neubau: Wenn Präzision auf Persönlichkeit trifft

VonSilhouette
Bilder: Silhouette

Zahlen liefern Orientierung. Sie beschreiben Materialien, Produktionsprozesse oder den CO₂-Fußabdruck und schaffen Transparenz. Doch was Menschen an einer Brille fasziniert, lässt sich nicht in Kennzahlen ausdrücken. Genau dieses Spannungsfeld greift NEUBAU mit der neuen NPX / Steel Kollektion und der begleitenden Kampagne I AM NUMBER / I AM NONE auf.

Inszeniert wurde die Kampagne an der Wiener Wotruba-Kirche – einem architektonischen Meisterwerk aus 152 ­unterschiedlich großen Betonblöcken. Ihre Maße und Winkel sind exakt berechenbar, ihre Wirkung jedoch bleibt emotional. Ein Gedanke, der sich auch in der Kollektion widerspiegelt: Präzision bildet die Grundlage, Persönlichkeit macht den Unterschied.

Die Fassungen vereinen das biozirkuläre Material NPX mit Edelstahl, der zu mindestens 65 Prozent aus recycelten Rohstoffen besteht. Das Ergebnis sind leichte, langlebige Brillen, deren Nachhaltigkeit bereits in der Materialwahl und Entwicklung beginnt. Hochpräzise Fertigung sorgt für Formstabilität und dauerhafte Farbqualität – Eigenschaften, die im Alltag überzeugen.

Gestalterisch verbindet die Kollektion klare Linien mit harmonischen Proportionen. Acht Modelle – darunter sechs Korrektionsfassungen und zwei Sonnenbrillen – reichen von zeitlosen Panto-Formen bis zu markanten Rechteckdesigns und modernen Interpretationen der 90er-Jahre. Eine fein abgestimmte Farbwelt aus natürlichen Tönen und transparenten Akzenten eröffnet vielseitige Kombinationsmöglichkeiten.

Für Augenoptiker entsteht daraus ein überzeugendes Gesamtpaket. Die Kollektion bietet belastbare Produktargumente in Bezug auf Material, Qualität und verantwortungsvolle Entwicklung, spricht gleichzeitig aber auch den Wunsch nach Individualität und authentischem Design an. Denn die Entscheidung für eine Brille ist weit mehr als eine technische Wahl: Sie entsteht dort, wo Funktion, Ästhetik und Persönlichkeit zusammenfinden.

Ähnliche Beiträge

  • PREMIUM-BRILLENGLÄSER AUS DEUTSCHLAND

    (Anzeige) Eine Leica-Kamera in der Hand und das Gespür für besondere Momente – seit Jahrzehnten lassen uns Fotografen die Welt mit anderen Augen sehen. Nun sehen Sie sie durch Ihre eigenen Augen so.

  • Ganzheitliche Sehberatung – Sportbrillen von Rudy Project

    (Anzeige) Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren und Joggen haben weiter an Attraktivität dazugewonnen. Nur ein geringer Anteil derer trägt eine passende Sportbrille oder eine Sport­brille in seiner Sehstärke. Die Bedarfsanalyse für eine Sportbrille sollte fester Bestandteil einer ganzheitlichen Sehberatung sein.

  • Minamoto: Das Original. Für Originale.

    (Anzeige) Die neue Minamoto-Kollektion verbindet japanische Handwerkskunst, innovative Titanverarbeitung und raffinierte Designdetails zu Fassungen mit besonderem Charakter. Inspiriert von der Kumiko-Kunst und gefertigt in Sabae, zeigt die Kollektion, wie kulturelles Erbe und moderne Ästhetik zu einem unverwechselbaren Markenprofil verschmelzen.

  • Umfrage: Menicon means more. 

    (Anzeige) Mit dem Slogan MENICON means more. startet Menicon eine Kampagne, in der es die Vielfalt seines Angebots präsentieren und deutlich machen will, welchen Mehrwert Augenoptiker aus einer Partnerschaft mit Menicon gewinnen können.
    Menicon möchte gemeinsam mit seinen Kunden wachsen und ist bereit, dafür „mehr“ zu tun und jeden Tag ein wenig besser zu werden.

  • Marc O’Polo EYEWEAR: Groß gedacht, smart umgesetzt.

    (Anzeige) Marc O’Polo EYEWEAR stärkt die Markenpräsenz mit 18/1-Großflächen in Deutschland. Optiker profitieren von einer vereinfachten, digitalen Registrierung und nahezu automatisierten Buchung der Standorte – für maximale Sichtbarkeit bei minimalem Aufwand. Eine Premium-Maßnahme, die Marke und Fachhandel wirkungsvoll verbindet.