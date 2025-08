Dynamisches Sehen trifft auf besten Schutz bei allen Lichtverhältnissen – Die WIDR® Lens Technology mit ColorMatic® X von optovision

Bilder: Optovison

In einer dynamischen Welt mit ständig wechselnden Sehbedingungen steigt auch der Anspruch an Brillengläser immer weiter an. Diesem Anspruch wird optovision in bestem Maße gerecht: Mit der Kombination aus der WIDR® Lens Technology und dem phototropen ColorMatic® X präsentiert der Brillenglashersteller ein leistungsstarkes Duo für den Alltag und einen echten Mehrwert für jede Lebenssituation.

Sehverhalten analysiert – Technologie optimiert

Für die Entwicklung der WIDR® Lens Technology wurde das Sehverhalten von über 5.000 Brillenträgern mittels modernster VR-Technologie untersucht. Die Ergebnisse zeigten: Sehen ist ein dynamischer Prozess, bei dem die Augen ständig zwischen Ferne und Nähe wechseln. Eine besondere Herausforderung stellt daher der Zwischenbereich dar.

Mit WIDR® hat optovision seine Premium-Glasdesigns optimiert: Die Aberrationsfelder wurden in die Bereiche des Brillenglases verlagert, welche seltener genutzt werden. So entsteht ein breiterer und komfortablerer Zwischen- und Nahbereich – für ein noch natürlicheres und entspannteres Seherlebnis. Die WIDR® Lens Technology überzeugt mit maximalem Sehkomfort durch:

✔ erweiterten Zwischen- und Nahbereich

✔ innovative Glasberechnung

✔ optimierte Standardparameter

Die Kombi macht‘s: ColorMatic® X für höhere Klarheit und Schnelligkeit

Wer neben dem optimierten Glasdesign Wert auf Schutz vor UV-Licht, künstlichem blauen Licht und Blendung legt, der kombiniert WIDR® mit ColorMatic® X. Aufbauend auf der bewährten ColorMatic® Technologie wurde die neue Generation für noch mehr Sehkomfort in Innenräumen sowie bei Tageslicht weiterentwickelt:

Mit einer 54 % schnelleren Aufklarung im Vergleich zur Vorgängergeneration, optimierter Klarheit bis zu 95 %* in Innenräumen sowie bestem Blendschutz im Freien – dank 88 % Eindunklung – hat ColorMatic® X das Zeug zum Alleskönner.

Die Kombination aus Geschwindigkeit, Klarheit und Leistung macht WIDR® mit ColorMatic® X in einer dynamischen Welt wie heute zu den besten Brillengläsern für den täglichen Gebrauch. Ob unterwegs, bei der Arbeit oder beim Einkaufen, sie bieten besten Sehkomfort, einfaches Handling und optimalen Schutz.

Mehrwert für die Beratung

WIDR® und ColorMatic® X geben unabhängigen Augenoptikern überzeugende Möglichkeiten, hochwertige und individuelle Glasempfehlungen auszusprechen – sei es für die Alltagsbrille oder als funktionale Ergänzung für wechselnde Lichtverhältnisse. Durch die gezielte Positionierung von ColorMatic® X als Zusatzbrille lässt sich nicht nur die Kundenzufriedenheit steigern, sondern auch zusätzliches Umsatzpotenzial erschließen. Unterstützung bietet dabei das exklusive Zusatzbrillenangebot von optovision.

*Basierend auf internen Daten zu Index 1.60

Weitere Informationen unter: optovision.com.