Die neue Brillenmarke GEO Eyewear: nachhaltige, inklusive und moderne Brillen für alle

GEO Eyewear ist eine bahnbrechende, hochwertige Brillenmarke aus dem Hause CHARMANT, bei der Nachhaltigkeit und Inklusion in der DNA verankert sind. Die klassischen, minimalistischen und geschlechtsneutralen Brillenfassungen sind so konzipiert, dass sie mit den meisten menschlichen Gesichtern und der Umwelt harmonieren.

GEO setzt auf Nachhaltigkeit.

GEO-Brillen werden aus umweltverträglichem Bio-Azetat hergestellt, einem biologisch abbaubaren, ISO-zertifizierten Material, und enthalten keine aus Erdöl gewonnenen Bestandteile. Die Hersteller der GEO-Brillenfassungen, -Scharniere und -Etuis sind für Nachhaltigkeit zertifiziert.

Alle Materialien, die bei der Herstellung der GEO-Fassungen zum Einsatz kommen, werden aus ethischen Quellen bezogen. Außerdem wird mit sozial verantwortlichen, zertifizierten und geprüften Partnern entlang der gesamten Lieferkette zusammengearbeitet. Darüber hinaus wird für jede verkaufte GEO-Brille 1 US-Dollar an eine Nichtregierungsorganisation im Herkunftsland gespendet.

GEO Eyewear: For all. For earth. GEO ist eine inklusive Brillenmarke, die für jedermann geschaffen wurde. Die Marke GEO respektiert Menschen, unabhängig von Geschlecht, Ethnizität, Religion, körperlicher Beeinträchtigung, sexueller Orientierung, Nationalität, Herkunft oder Alter. Deshalb bietet diese Kollektion eine große Auswahl an Größen und Formen mit unterschiedlichen Brücken in verschiedenen Farben für unterschiedliche Gesichter und Hauttöne. GEO-Brillen sind außerdem erschwinglich, so dass sich jeder eine GEO-Fassung leisten kann.

GEO Eyewear: Kollektion 2023

GEO-Fassungen gehen über die Mode hinaus und harmonieren ästhetisch und bequem mit den meisten menschlichen Gesichtern. GEO ist in rechteckigen, quadratischen und rundlichen Formen in kleinen, mittleren und großen Größen erhältlich. Unabhängig von Hautton, Alter, Geschlecht, Jahreszeit und Trends bietet GEO Eyewear 10 verschiedene Farben. Die verantwortungsbewussten Brillen haben nur ein Bügeldesign, das in der Kollektion in drei verschiedenen Längen zu finden ist: 135 mm, 140 mm, 145 mm. Ob im Beruf oder in der Freizeit, ob zum schlichten T-Shirt oder zum schicken Partyoutfit – GEO ist zeitlos, minimalistisch, zeitgemäß und immer eine gute Wahl.

Highlights der GEO-Fassungen

Ein neues und umfassendes Brillensortiment für jedermann

Nachhaltiges, innovatives Design und Herstellung

Moderner, minimalistischer Look

Eine große Auswahl an Farben und Größen

Optionales Etui zu nachhaltigen Kosten erhältlich

Lasst uns aufeinander achtgeben – und auf unsere Erde mit der nachhaltigen Brillenmarke GEO Eyewear.