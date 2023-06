Fashion Kids+Teens: Auf Safari

Der GaiaZOO:

Im südlichsten Zipfel der Niederlande liegt einer der schönsten Zoos ­Europas: der GaiaZOO. Er wurde 2005 gegründet und begrüßt rund 500.000 Besucher pro Jahr. Hier lässt sich die Einzigartigkeit unserer Erde mit allen Sinnen erleben. Der preisgekrönte Zoo liegt in der ausgedehnten Landschaft inmitten der wunderschönen Wälder Südlimburgs.

Der Wanderweg führt vom neuen Eingangsbereich des Zoos in den hohen Norden der Taiga, in der beeindruckende, mächtige Geier und ein Rudel grauer Wölfe beobachtet werden können.

In der Savanne gibt es weiße Nashörner, afrikanische Löwen und stattliche ­Giraffen. Im Rainforest und in der Pampa wird die Magie Südamerikas lebendig. Hier herrschen Klammeraffen und Gelbbrust-Kapuzineraffen in den Baumwipfeln des Amazonas-Regenwaldes.

Die limburgischen Gefilde, die als nächstes anstehen, zeichnen sich nicht nur durch die für den Süden der Niederlande typische Gastfreundlichkeit aus, sondern auch durch in Limburg heimische Tiere wie den äußerst seltenen Gartenschläfer.



Spiel und Spaß kommt nicht zu kurz: Spannende Seilbrücken und hohe Türme bieten jede Menge Abenteuer! Auch die kleinsten Besucher werden sich bei einem Besuch im GaiaZOO garantiert nicht langweilen. In jedem Gebiet erwartet ein individueller Spielplatz die Besucher, auf dem sich die Kids stundenlang amüsieren können. Auf keinen Fall dürfen Sie den DinoDome verpassen, das größte überdachte Spielparadies Europas!



Mehr Infos unter www.GaiaZOO.de