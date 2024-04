Safilo: Carrera-Brillen zum Coachella-Festival

Modelle aus der Carrera Festival Capsule Collection. Bild: Safilo

Exklusive Kooperation mit beliebtem Musik- und Mode-Event

Carrera ist eine exklusive Brillenpartnerschaft mit Coachella Valley Music and Arts Festival eingegangen. Damit ist die Marke aus dem Hause Safilo die einzige Brillenmarke, die in ein paar Tagen auf dem Festivalgelände des Hype-Events in der Wüste Kaliforniens vorgestellt wird.

An zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im April, am 12. – 14. April und am 19. – 21. April 2024, findet das unter Musikfans, Modeenthusiasten und auch Prominenten und Influencern gleichermaßen beliebte Festival in Indio, Kalifornien wieder statt. Neben der neuen Carrera Festival Capsule Edition als globale Premiere mit acht Unisex-Modellen, die den Festival-Look perfekt ergänzen sollen, werden auf dem Gelände dann auch die weiteren Carrera-Kollektionen für 2024 erhältlich sein.