Shamir präsentiert Shamir Sun Intelligence™ – Sehen in Bewegung

Dieses Modell ist eine virtuelle Darstellung (KI-generiert). Bilder: Shamir

Shamir, ein weltweit führender Entwickler von optischen Gläsern und Teil der EssilorLuxottica-Gruppe, freut sich, Shamir Sun Intelligence™ vorstellen zu dürfen, ein hochwertiges optisches Design, das speziell für die wichtigsten Anforderungen im Sonnenlicht entwickelt wurde. In Kombination mit fortschrittlichen Farbverbesserungs- und Beschichtungstechnologien bietet dieses Angebot Augenoptikern eine optimierte Möglichkeit, Korrektionsgläser für das Sehen im Freien zu verkaufen, die Klarheit und Komfort bei verschiedenen Außenbedingungen und Aktivitäten gewährleisten.

KI-gestütztes Design für die Anforderungen des Sehens im Freien

Shamir Sun Intelligence™ ist ein neues, KI-gestütztes optisches Design, das speziell für den Außenbereich entwickelt wurde. Es kombiniert mehrere optische Designelemente, die für verschiedene Sonnenbrillenfassungen und Sehstärken geeignet sind. Es unterstützt ein breites Sichtfeld und ermöglicht scharfes Sehen und Komfort in Bewegung sowie präzises Sehen beim Betrachten digitaler Geräte. Das Design unterstützt den Träger bei häufigen Blickwechseln, wechselnden Fokusentfernungen und unterschiedlichen Außenumgebungen.

Shamir Sun Intelligence™ wurde für eine Vielzahl von Sehstärken, Fassungsarten, Formen und Krümmungen entwickelt – von flach bis rundum – und ermöglicht es dem Träger, ein Modell zu wählen, das seinen Vorlieben und Anforderungen an das Sehen im Freien entspricht.

Fortschrittliche Farbverbesserung, Schutz und präzise Passform

Das Sun Rx-Angebot von Shamir umfasst fortschrittliche Farbverbesserungs- und Beschichtungstechnologien, die Sonnenbrillen aufwerten und nahtlos mit dem optischen Design von Sun Intelligence™ zusammenarbeiten. Die Farbverbesserungstechnologie Shamir Vital™ lässt die Welt lebendiger erscheinen und erhöht die Zufriedenheit der Träger mit der Farbschärfe und Kontrastwahrnehmung in Außenbereichen.

Shamir Glacier Sun UV™ verfügt über eine fortschrittliche Antireflex- und UV-Schutzbeschichtung, die die Augen vor schädlichem Licht schützt und die Farbbeständigkeit sowie die Kratzfestigkeit der Gläser verbessert.

Die KI-gestützte Lösung Shamir iFit™ zur Messung der Passform von Brillenfassungen unterstützt Augenoptiker zusätzlich bei der Anpassung von Sonnenbrillen mit Sehstärke und hilft ihnen, eine optimale Passform zu gewährleisten, indem sie die Pupillen durch getönte Gläser hindurch erkennt und misst.

„Die Suche nach den perfekten Sonnenbrillengläsern mit Sehstärke kann komplex erscheinen, insbesondere wenn die Auswahl durch die individuellen Sehbedürfnisse eingeschränkt ist. Sun Rx von Shamir beseitigt diese Schwierigkeiten und gibt dem Träger die Freiheit, die Sonnenbrillenfassungen auszuwählen, die ihm gefallen“, so Bruno Decreton, Chief Marketing Officer bei Shamir. „Mit dem neuen Shamir Sun Intelligence™-Design, Shamir Vital™ und Shamir Glacier Sun UV™ können Augenoptiker einfach und sicher hochwertige Sun Rx-Brillen anbieten, die auf die spezifischen Sehbedürfnisse jedes Kunden und die gewählte Sonnenbrillenfassung abgestimmt sind.“