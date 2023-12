Optiker Bode: Feierliche Neueröffnung in Kiel

Sieger Ulrich Teschke im Smart, v.l.: Carsten Bode mit Alexandru und Patricja Ionel. Foto: Optiker Bode/Wallocha

Let’s Dance-Stars und glückliche Gewinner

Das hauptsächlich in Norddeutschland vertretene Familienunternehmen Optiker Bode hat vergangene Woche seine Kieler Filiale im Shopping-Center Sophienhof neu eröffnet. Nach einer Vergrößerung erstrahlt das Geschäft nun auf über 100 Quadratmeter in neuem Glanz.

„Seit über 20 Jahren sind wir in Kiel, als Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein vertreten, außerdem haben wir in Schleswig-Holstein mehr als 20 Filialen. In Kiel sind wir einmal mit der Filiale in der Holtenauer Straße und hier im Sophienhof. Wir haben uns hier für eine größere Fläche entschieden, um dem Kieler Kunden ein größeres Sortiment an Brillen und unseren weiteren Dienstleistungen zu bieten,“ sagt Carsten Bode, Geschäftsführer Optiker Bode.

Am Eröffnungstag wurde auch der Elektro-Smart aus einem deutschlandweiten Gewinnspiel zum 85-jährigen Jubiläum des Unternehmens an den glücklichen Gewinner übergeben. „Ich freue mich sehr über den Hauptgewinn! Meine Tochter und ich sind schon ganz gespannt auf die Heimfahrt mit unserem neuen Bode-Smart. Jetzt kann Weihnachten auch wirklich kommen!“, sagte Ulf Teschke.

Für alle anderen Gäste hielt das Unternehmen noch eine Überraschung bereit: Zur Eröffnung signierten die Let’s Dance-Stars Patricija und Alexandru Ionel Autogrammkarten für über 500 begeisterte Fans.

