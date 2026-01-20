Optiswiss: Neue Führungsverantwortung für Johannes Schubart

v.l.: Johannes Schubart und Optiswiss-Geschäftsführer Samuel Frei. Foto: Optiswiss

Erweiterung der Geschäftsleitung und Neuordnung zentraler Bereiche

Der Schweizer Brillenglashersteller Optiswiss hat seine Geschäftsleitung verstärkt. Seit Januar 2026 gehört Johannes Schubart als Chief Product & Marketing Officer dem Führungsgremium an. Er übernimmt die operative und strategische Verantwortung für Produktmanagement und Marketing.

Schubart ist seit mehr als vier Jahren für Optiswiss tätig. Zuvor leitete er das globale Marketing sowie das Produktmanagement und verantwortete mit seinem Team verschiedene Produkteinführungen, die Markenentwicklung und den Ausbau zentraler Kooperationen. Gemeinsam mit der Geschäftsführung arbeitete er an der Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie.

Samuel Frei, Geschäftsführer von Optiswiss, erklärte, man freue sich über die Erweiterung des Führungsteams. Schubart kenne die Werte und den Markt gut und unterstütze die Vision des Unternehmens vollständig. Seine Persönlichkeit und Fachkompetenz würden die strategische Ausrichtung weiter stärken und Optiswiss in die Zukunft führen.

Mit der neuen Personalentscheidung betont Optiswiss das Ziel, die Weiterentwicklung des augenoptischen Fachhandels aktiv zu begleiten. Das Unternehmen setzt dabei auf Brillengläser und Konzepte, die den traditionellen Fachhandel unterstützen. Die Produktion erfolgt vollständig in der Schweiz.