Pro Optik: 195 Flächen in Deutschland erreicht

Foto: Hildebrands GmbH/Pro Optik

Pro Optik setzt seinen Wachstumskurs in Deutschland fort. So hat das Unternehmen mit der Eröffnung weiterer Augenoptik- bzw. Hörakustikfilialen kürzlich die Marke von 195 Flächen in Deutschland erreicht. Zuletzt wurde eine Filiale in Bad Hersfeld eröffnet, davor gab es unter anderem Openings in Kitzingen, Speyer und Donaueschingen.

Mit der Neueröffnung in Oranienburg wurde zudem erstmals die Metropolregion Berlin erschlossen. CEO Micha S. Siebenhandl: „Es freut uns sehr, dass es uns gelingt, trotz der allgemein gedämpften Stimmung im Einzelhandel ambitionierte Optikerinnen und Optiker bzw. Hörakustikerinnen und Hörakustiker von unserem innovativen Franchise-Konzept zu überzeugen und weiter stark zu wachsen. Das zeigt, wie attraktiv unser Angebot wirkt, wie stark die Strahlkraft unserer Marke im Wettbewerbsumfeld tatsächlich ist und welch enorme Vorteile wir potenziellen Partnern rund um die Schnittstellen von stationärem und Onlinehandel bieten können.“

Anzeige

Quelle: Pro Optik