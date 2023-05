Hoya: Neues Weiterbildungsprogramm für Partneroptiker

Online- und Präsenzveranstaltungen bietet Hoya Partneroptikern an. Bild: Chris Montgomery/Unsplash

Rund um Produktschulungen und Beratungstechniken

Die Hoya Faculty ist vielen Partneroptikern seit Jahren ein Begriff. Auch in diesem Jahr hat der Brillenglashersteller aus Mönchengladbach wieder ein umfangreiches Schulungsprogramm zusammengestellt, um seine Partner von heute und morgen bestmöglich weiterzubilden und mit den neusten Informationen zu versorgen.

Die Faculty umfasst die Themenbereiche Produkt- und Verkaufsschulungen, Vermittlung neuester Messtechniken sowie Unternehmensgründung bis zur Nachfolgeregelung. Das Schulungsprogramm beinhaltet sowohl On- als auch Offline-Veranstaltungen. Als Online-Seminare werden zum Beispiel die Themen Myopie-Management, Verkaufsschulungen, Unternehmensberatung oder Marketing für Augenoptiker angeboten. Als Präsenz-Veranstaltungen kündigt Hoya Refraktionsseminare und Trainings sowie eine Werksführung in Mönchengladbach an. Interessierte Augenoptiker können sich hier zu den Veranstaltungen anmelden.