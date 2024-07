Read on: Prolens wird erster europäischer Vertriebspartner

Bild: Read on

Für neue Lesebrille

Das Schweizer Unternehmen für Lesebrillendesign Read on hat einen Vertriebspartner für seine neue Lesebrille gefunden. Für das Marktwachstum in Europa wird nun die Prolens AG die ‚read on light‘ direkt an Kunden in der Schweiz und in Österreich (über Bilosa) vertreiben.

Durch die neue Partnerschaft verfügt der Lesebrillenexperte nach eigenen Angaben erstmals auch über ein Lager in Europa, um so Kunden schneller und kostengünstiger beliefern zu können. „Dies ist ein bedeutender Schritt nach vorne für unser neues Produkt ‚read on light‘, das wir Anfang des Jahres auf den Markt gebracht haben“, sagt Sandra Kaufmann, Mitbegründerin von Read on. „Die Prolens AG ist in der Schweiz und in Österreich Experte auf ihrem Gebiet und bietet ein sorgfältig ausgewähltes, qualitativ hochwertiges Produktportfolio an, in das sich ‚read on light‘ perfekt einfügen wird. Wir freuen uns, dass unser erster Partner in Europa ein so hochkarätiges Unternehmen ist, das über jahrzehntelange Erfahrung und Know-how verfügt.“

Marc Streit, Director, Sales & Marketing, Prolens AG, erklärte in einem Statement zur Vereinbarung: „Das innovative Produkt von Read on entspricht perfekt den Qualitätsansprüchen unserer Kunden. Die Lesebrille sieht nicht nur gut aus, sie verbindet auch Funktionalität, Design und Schweizer Stil auf einzigartige Weise. Wir freuen uns, unseren Kunden im Schweizer und österreichischen Markt die ‚read on light‘ Lesebrille anbieten zu können.“

In den nächsten 8 bis 12 Monaten plant Read on zudem, weitere Partner in anderen Schlüsselmärkten in Europa zu ernennen, wie das Unternehmen ebenfalls bekanntgab.