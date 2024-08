Rottler: 58 junge Auszubildende starten durch

Zum Kennenlerntag kamen die neuen Rottler-Azubis in der Firmenzentrale in Neheim zusammen. Bild: Rottler

Mit Teambuilding ins Berufsleben auf dem Azubi-Kennenlerntag

Am 1. August begann bei Rottler für 58 Auszubildende mit dem alljährlichen Kennenlerntag eine spannende Reise in die Berufsfelder Augenoptik, Hörakustik, Einzelhandel und Verwaltung. Der Tag startete mit einem Besuch des neuen Ausbildungszentrums in Neheim, in dem die Auszubildenden künftig ihr Wissen vertiefen werden.

56 Augenoptik- und Hörakustiker-Auszubildende, eine Einzelhandelskauffrau sowie ein Kaufmann für Büromanagement nahmen zu ihrem Berufsstart in der Firmenzentrale an Teambuilding-Spielen teil. „In einer sich ständig wandelnden Arbeitswelt, in der Teams in den unterschiedlichsten Konstellationen zusammenarbeiten, ist die Förderung von Teamarbeit wichtiger denn je. Die Fähigkeit, gemeinsam kreative Lösungen zu finden und Herausforderungen zu meistern, ist ein entscheidender Erfolgsfaktor“, sagt Rottler-Personalleiterin Julia Schulte.

„Eine nachhaltige Ausbildung ist eine Investition in die persönliche Zukunft und auch immer in das eigene Unternehmen. Denn gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel und die Herausforderungen am Arbeitsmarkt liegt hier der Schlüssel für unseren Erfolg von morgen“, kommentiert Rottler-Geschäftsführer Paul Rottler den Start ins neue Ausbildungsjahr.