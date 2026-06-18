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Rudy Project: Kooperation mit Ultrarunner Josh Wade

VonRedaktion
Ultrarunner Josh Wade auf dem Transgrancanaria Classic-Lauf mit Rudy‑Project‑Brille
Josh Wade testet Rudy‑Project‑Brillen im Ultra‑Trail‑Einsatz unter wechselnden Licht- und Geländebedingungen. Foto: Tommy Leeming

Partnerschaft bringt Feedback für Produktentwicklung

Rudy Project arbeitet künftig mit dem britischen Trailrunner Josh Wade zusammen. Der Athlet wird die Brillen der Marke in Wettkämpfen einsetzen und seine Erfahrungen in die Weiterentwicklung einbringen. 

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Der Brite zählt zu den regelmäßig platzierten Läufern bei internationalen Wettbewerben und erreichte unter anderem Podestplätze beim UTMB und bei der Transgrancanaria. Erste Einsätze mit den Brillen des italienischen Herstellers absolvierte er bereits beim Ultra Trail Snowdonia. Die Kooperation ist auf zwei Jahre angelegt.

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