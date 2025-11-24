Anzeige
Silhouette: Guggenheim-Museum Bilbao als neuer Partner

Von
Vor dem Guggenheim-Museum Bilbao fotografiertes Kampagnen-Motiv zeigt ein weibliches Model mit Titan-Brillenfassung von Silhouette
Die vor dem Guggenheim-Museum Bilbao fotografierte Kampagne stellt Titan als Schlüsselmaterial für kommende Brillenkollektionen des Brillenherstellers vor. Bild: Silhouette

Passende Bühne für Titan-Markenstrategie

Seit den 1990er-Jahren setzt Silhouette auf Titan für seine Brillenfassungen – und auch in den kommenden Kollektionen bleibt das Material ein prägendes Element. Das Unternehmen startet dazu jetzt eine internationale Kampagne, die mit dem Guggenheim-Museum in Bilbao das passende Setting bereitstellt. 

So erfolgt die Präsentation der neuen Kollektion vor dem von Architekt Frank Gehry entworfenen Gebäude, das als eines der bekanntesten Beispiele für moderne Architektur gilt und mit rund 33.000 Titanplatten verkleidet ist. Silhouette übernimmt im Gegenzug für drei Jahre die Rolle als Sponsor des Museums. 

Die Zusammenarbeit mit dem Guggenheim-Museum soll laut Silhouette die Verbindung von Design, Kunst und Materialkompetenz sichtbar machen. 

