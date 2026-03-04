Johnson & Johnson: Neue torische Multifokaltageslinse

Bewegung im Kontaktlinsen-Portfolio von Johnson & Johnson Vision: Das Unternehmen bringt eine neue Tageskontaktlinse, die sowohl Astigmatismus als auch Presbyopie korrigieren soll, nun auch auf dem DACH-Markt heraus. Symbolbild: Maksymiv/Envato

Erstmalig im DACH-Markt erhältlich

Johnson & Johnson Vision bringt eine Tageskontaktlinse auf den Markt, die sowohl Astigmatismus als auch Presbyopie adressiert. Die Markteinführung der „Acuvue Oasys Max 1-Day Multifocal for Astigmatism“ erfolgt nun in Deutschland, Österreich und der Schweiz, nachdem das Produkt bereits 2025 in Nordamerika gelauncht wurde.

Die Linse soll laut dem Unternehmen auf wachsende Anforderungen an flexible Sehlösungen reagieren. Hierzu berichtet der Kontaktlinsenhersteller, dass die bestehende Produktlinie erweitert wurde, um Versorgungslücken besser abzudecken. Zudem werde angestrebt, Fachbetrieben Werkzeuge zur modernen Anpassung bereitzustellen.

Die Kontaktlinse basiert auf einem Design, das eine individuellere Anpassung unterstützen soll. Johnson & Johnson Vision verweist auf klinische Daten, wonach 93% der Nutzenden mit höchstens zwei Linsenpaaren erfolgreich angepasst wurden. Damit soll eine effizientere Vorgehensweise in Fachgeschäften möglich sein.

Die Linse kombiniert mehrere technische Elemente, die eine stabile Abbildung in verschiedenen Distanzen und Situationen unterstützen sollen. Laut Anwenderberichten gaben 95% klare Sicht im Alltag an. Zudem erreichten 100% eine Rotationsstabilität von ≤5°, während 92% den Tragekomfort über den gesamten Tag hinweg positiv bewerteten.