Silmo Paris 2026: 4 Tage im Zentrum der globalen Augenoptik

Ende September findet die Silmo Paris 2026 statt. Bilder: Silmo

Konferenzen, Innovationen und Branchentreffen in Paris

In knapp einem Monat trifft sich die internationale Augenoptikbranche wieder in der französischen Hauptstadt. Vom 25. bis 28. September findet die Silmo Paris auf dem Messegelände Paris Nord Villepinte statt. Veranstalter erwarten rund 34.000 Besucher sowie 950 Aussteller mit mehr als 1.500 Marken aus 150 Ländern.

Die Fachmesse versteht sich als Plattform für Produktneuheiten, fachlichen Austausch und Diskussionen über künftige Entwicklungen in der Augenoptik. Neben den Ausstellungsbereichen stehen zahlreiche Vorträge und Workshops auf dem Programm.







Mehr als 60 Fachvorträge geplant

Während der vier Messetage sind nach Angaben der Veranstalter mehr als 60 Konferenzen vorgesehen. Behandelt werden unter anderem Themen wie künstliche Intelligenz, Smart Glasses, Gesundheitsversorgung, Einzelhandel, Nachhaltigkeit und die Entwicklung neuer Berufsbilder.

Zu den angekündigten Vorträgen gehören unter anderem:

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Freitag, 25. September: Smart Glasses verstehen, Entwicklungen einschätzen und Handlungsmöglichkeiten erkennen

Samstag, 26. September: Prädiktive und präventive Gesundheitsversorgung durch Augenuntersuchungen, Bildgebung und künstliche Intelligenz

Sonntag, 27. September: Neue Anforderungen an den stationären Handel

Montag, 28. September: Ausbildung künftiger Augenoptiker im Bereich Smart Glasses und Künstliche Intelligenz

Schwerpunkte von Innovation bis Nachhaltigkeit

Ein zentraler Bereich der Messe ist Silmo Next mit dem angeschlossenen Tech Village. Dort werden Technologien wie Smart Glasses sowie Anwendungen rund um künstliche Intelligenz vorgestellt.

Weitere Programmpunkte sind die Verleihung des Silmo d’Or, das Trend Forum mit Einblicken in kommende Brillen- und Materialtrends sowie ein CSR-Bereich mit Materialbibliothek, Workshops, Diskussionsrunden und Präsentationen von Start-ups.

Ergänzt wird das Programm durch die Veranstaltungsreihe Silmo Talks mit Marktanalysen und Fachvorträgen sowie Workshops zum Thema Kontaktlinsen.