Smarteyes: Bilanz zur Charity-Aktion „ALT gegen NEU“

Die ausgedienten Brillen gehen an bedürftige Menschen. Bild: Smarteyes

Bislang wurden 14.000 Brillen an bedürftige Menschen verteilt

Die Augenoptiker-Kette Smarteyes hatte Ende 2022 bereits zum 6. Mal seine Kunden dazu aufgerufen, ausgediente Brillen für einen guten Zweck zu spenden und bei gleichzeitiger Neubestellung von einem attraktiven Rabatt zu profitieren. Die jüngste Spendenaktion „ALT gegen NEU“ lief bis Anfang Januar.

Vier Jahre lang kooperierte der schwedische Brillenhersteller dafür mit dem Deutschen Blindenhilfswerk, in den beiden Folgejahren dann mit der Organisation MEHRBLICK. Wie Smarteyes nun mitteilte, wurden allein in 2022 über 1.000 der Sehhilfen abgegeben. Auch insgesamt ergibt sich eine erfreuliche Bilanz: Seit Beginn der Aktion im Jahr 2017 konnten mehr als 14.000 Brillen gesammelt werden.

Anzeige

Die gebrauchten Brillen werden gereinigt und vermessen an die Organisation MEHRBLICK weitergeleitet. Im Rahmen von regelmäßigen kostenlosen Brillen-Sprechstunden in Hamburg, Berlin und Hannover verteilt MEHRBLICK die Brillen dann an obdachlose und bedürftige Menschen. Um den Kunden etwas für ihre Spendenbereitschaft zurückgeben zu können, bietet Smarteyes einen Rabatt von 50% bei Bestellung einer neuen Brille sowie gleichzeitiger Abgabe einer gebrauchten Brille an.