Stylische Herbstbrillen von Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger präsentiert die Brillenkollektion und die Kampagne Herbst/Winter 2024

Die Safilo Group und Tommy Hilfiger, Teil von PVH Corp., präsentieren die TOMMY HILFIGER Brillenkollektion Herbst/Winter 2024. Diese Kollektion wurde für einen nahtlosen Übergang in die Herbstsaison entwickelt und umfasst ein stylisches Sortiment von Sonnenbrillen und Korrekturgestellen im Preppy-Stil für Damen und Herren. Jedes Modell der Kollektion belebt die saisonale Garderobe mit warmen Farben und erdigen Tönen, die der besonderen herbstlichen Stimmung Ausdruck verleihen.

Die Preppy-Modelle für Herren der TOMMY HILFIGER Brillenkollektion Herbst/Winter 2024 sind handwerklich perfekt aus hochwertigen Materialien gefertigt, bei denen der Schwerpunkt auf Innovation und Nachhaltigkeit liegt. Ein leichtes Gestell aus Azetat und Edelstahl vermittelt ein schwereloses Feeling, eine Option aus Azetat besteht aus 27 % zertifiziertem recyceltem Kunststoff und 43 % biobasiertem Inhalt.

Die Preppy-Modelle für Damen zeichnen sich durch ein erlesenes Design aus, das von einem Hollywood-inspirierten silberfarbenen Gestell mit sechseckiger Fassung bis zu weich gerundeten und raffinierten quadratischen Silhouetten reicht. Die Kollektion ist mit einem stylischen TH-Monogram-Logo aus Metall an den Bügeln akzentuiert und wird in dezenten Farbstellungen angeboten.

Die TOMMY HILFIGER Brillenkollektion Herbst/Winter 2024 wurde von Safilo Group, einem internationalen Marktführer im Premium-Brillensegment unter der Lizenz von Tommy Hilfiger entworfen und hergestellt und ist weltweit ab September 2024 auf tommy.com, in TOMMY HILFIGER-Geschäften und in ausgewählten Optiker-Fachgeschäften erhältlich.

Nähere Informationen erhalten Augenoptiker bei der Safilo Group unter https://www.safilogroup.com/en

Preppy-Sonnenbrillen für Herren

TH 2137: Geometrisches Korrekturgestell für Herren mit Fassung aus leichtem Azetat. Die schmalen Bügel aus Metall sind mit dem neuen Mini-Flaggenlogo und dem ikonischen rot-weiß-blauen Band am linken Bügelende personalisiert. Verfügbar in Horn Braun, Grau, Havanna, Braun, Schwarz.

TH 2126/S: Quadratische Sonnenbrille für Herren aus erneuertem Azetat, auch für Sehgläser geeignet. Das Flaggen-Logo der Marke an den Bügeln und kleine Doppelnieten an der Fassung verleihen der Brille einen einzigartigen Touch. Am linken Bügelende ist das ikonische rot-weiß-blaue Band aufgesetzt. Verfügbar in Grau mit blauen Gläsern, Blau mit braunen Gläsern, Havanna mit grauen Gläsern, Schwarz mit grauen Gläsern, Kristall mit blauen Gläsern.

TH 2127/S: Quadratische Sonnenbrille für Herren aus erneuertem Azetat, auch für Sehgläser geeignet. Das Flaggen-Logo der Marke an den Bügeln und die kleinen Doppelnieten an der Fassung verleihen der Brille einen einzigartigen Touch. Am linken Bügelende ist das ikonische rot-weiß-blaue Band aufgesetzt. Verfügbar in Blau mit dunkelgrauen Gläsern, Petrol mit braunen Gläsern, Havanna mit blauen Gläsern, Braun mit blauen Gläsern, Schwarz mit grauen Gläsern.

TH 2129: Rundes Korrekturgestell für Herren aus erneuertem Azetat. Das Flaggen-Logo der Marke an den Bügeln und die kleinen Doppelnieten an der Fassung verleihen der Brille einen einzigartigen Touch. Am linken Bügelende ist das ikonische rot-weiß-blaue Band aufgesetzt. Verfügbar in Grau, Havanna, Braun, Blau und Rot, Schwarz.

Preppy-Sonnenbrillen für Damen

TH 2155/S: Sechseckige Sonnenbrille für Damen aus Azetat, auch für Sehgläser geeignet. Die Bügel sind mit dem TH Monogram-Logo aus Metall und dem ikonischen rot-weiß-blauen Band-Detail am linken Bügelende personalisiert. Verfügbar in Gelb und Havanna mit blauen Gläsern, Elfenbein mit grauen Gläsern, Havanna mit braunen Gläsern, Rosa mit rosa Gläsern, Schwarz mit grauen Gläsern.

TH 2157: Quadratisches Korrekturgestell für Damen aus Azetat. Die Bügel sind mit dem TH Monogram-Logo aus Metall und dem ikonischen rot-weiß-blauen Band-Detail am linken Bügelende personalisiert. Verfügbar in Havanna Gelb, Grau, Burgund, Havanna, Schwarz.

TH 2158/S: Quadratische Sonnenbrille für Damen aus erneuertem Azetat, auch für Sehgläser geeignet. Die Bügel sind mit dem TH Monogram-Logo aus Metall und dem ikonischen rot-weiß-blauen Band-Detail am linken Bügelende personalisiert. Verfügbar in Pflaume mit dunkelgrauen Gläsern, Rot und Havanna mit grauen Gläsern, Havanna mit dunkelblauen Gläsern, Beige mit braunen Gläsern, Schwarz mit grauen Gläsern.

TH 2160: Cateye-Korrekturgestell für Damen mit Fassung aus erneuertem Azetat. Die Bügel sind mit einer neuen, leichteren Version des TH Monogram-Logos und dem ikonischen rot-weiß-blauen Band-Detail am linken Bügelende personalisiert. Verfügbar in Grau, Blau, Havanna, Havanna Grau, Schwarz.

Sportive Freizeit-Sonnenbrillen für Herren

TH 2144/S: Sportiv inspirierte quadratische Sonnenbrille für Herren aus biobasiertem Polyamid, mit Inhalten aus erneuerbaren Ressourcen, insbesondere Rizinusölsamen. Personalisiert mit der exklusiven Polo-Pikee-Struktur in Gummi und dem ikonischen TOMMY HILFIGER-Flaggenlogo an den Bügeln. Dieses Modell ist auch für Sehgläser geeignet und verfügbar in Schwarz und Blau mit grauen Gläsern, Grau und Petrol mit dunkelgrauen Gläsern, Blau und Grün mit grünen Gläsern, Schwarz und Grau mit grauen polarisierten Gläsern, Blau und Rot mit grauen Gläsern.

Über TOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGER ist eine der weltweit bekanntesten Premium Lifestyle-Marken, die die Verbraucher seit 1985 inspiriert und bereichert. Die Marke steht für einen ikonischen Stil, der aus der Verbindung des Klassischen und des Neuen entsteht und gemeinsam mit Menschen geschaffen wird, die rund um die Welt kulturell tätig sind. TOMMY HILFIGER feiert das Wesen des klassischen American Style mit einem modernen Touch. Tommy Hilfiger bietet den Verbrauchern weltweit mit den Lifestyle-Marken TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS Qualität und Wert auf höchstem Niveau. Das breit gefächerte Sortiment an Kollektionen umfasst Sportswear für Damen, Herren und Kinder, Denim, Accessoires und Schuhe. Tommy Hilfiger bekennt sich aus tiefster Überzeugung zu Nachhaltigkeit und Inklusion.

Der globale Einzelhandelsumsatz von TOMMY HILFIGER-Produkten lag 2021 bei 9,3 Mrd. USD. Die Marke wird von weltweit über 16.000 Associates in 100 Ländern und mehr als 2.000 Einzelhandelsgeschäften angeboten, einschließlich seines größten globalen Flagship-Stores unter tommy.com. PVH hat Tommy Hilfiger 2010 übernommen und verfolgt eine fokussierte Wachstumsstrategie, um die Bedeutung, Präsenz und das langfristige Wachstum der Marke weltweit zu stärken.

Über PVH Corp.

PVH ist eines der weltweit größten und angesehensten Modeunternehmen, das mit Verbrauchern in mehr als 40 Ländern in Verbindung steht. Unsere globalen ikonischen Marken sind Calvin Klein und TOMMY HILFIGER. Unsere 140 Jahre alte Geschichte basiert auf der Stärke unserer Marken, unseres Teams und auf unserem Engagement, Mode erfolgreich nach vorne zu bringen. Das ist unsere Stärke. Das ist die Stärke von PVH.

Über Safilo

Safilo ist ein globaler Player der Brillenindustrie, der seit über 90 Jahren Sonnenbrillen, Korrekturgestelle, Helme, Skibrillen und Brillen für den Outdoor-Sport entwirft, produziert und vertreibt. Ein datenbasierter Ansatz ermöglicht es Safilo, die traditionellen Grenzen der Brillenbranche zu überschreiten. In einem einzigen Unternehmen werden Design, stilistische, technische und industrielle Innovation Made-in-Italy zusammengeführt mit den digitalen Plattformen der jüngsten Generation, die in den „Digital Hubs“ in Padua und Portland entwickelt wurden, um Optikern und Kunden ein einzigartiges und vollkommen neues Kundenerlebnis anzubieten. Stets seinem Leitspruch „See the world at its best“ folgend, führt Safilo das Erbe eines auf Innovation und Verantwortlichkeit gegründeten Unternehmens in die Zukunft.

Die weltweit präsente Unternehmensgruppe wendet ein Geschäftsmodell an, das die Überwachung der gesamten Produktions- und Vertriebskette ermöglicht. Von der Forschung und Entwicklung in fünf renommierten Designstudios in Padua, Mailand, New York, Hongkong und Portland bis hin zu den unternehmenseigenen Produktionsstätten und einem Netzwerk qualifizierter Fertigungspartner stellt Safilo Group sicher, dass jedes Produkt perfekt sitzt und hohe Qualitätsstandards erfüllt. Mit einem ausgedehnten Netz eigener Tochtergesellschaften in 40 Ländern und mehr als 50 Partnern in weiteren 70 Ländern verfügt Safilo weltweit über etwa 100.000 ausgewählte Verkaufsstellen, darunter Optikerfachgeschäfte, Optometristen, Augenärzte, Handelsketten, Kaufhäuser, Fachhändler, Boutiquen, Duty-Free-Shops und Sportgeschäfte.

Darüber hinaus wird das gut etablierte traditionelle Großhandelsvertriebsmodell von Safilo durch Direct-to-Consumer-Verkaufsplattformen und Internet Pure Player im Rahmen der Wachstumsstrategie der Gruppe ergänzt.

Zum Portfolio von Safilo Group gehören die Eigenmarken Carrera, Polaroid, Smith, Blenders, Privé Revaux und Seventh Street. Lizenzmarken sind Banana Republic, BOSS, Carolina Herrera, Dsquared2, Etro, Eyewear by David Beckham, Fossil, havaianas, HUGO, Isabel Marant, Juicy Couture, Kate Spade New York, Levi’s, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Missoni, M Missoni, Moschino, Pierre Cardin, PORTS, rag&bone, Stuart Weitzman, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans und Under Armour.

Die Muttergesellschaft Safilo Group S.p.A. ist an der von Borsa Italiana betriebenen Euronext Milan notiert (ISIN-Code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI). Safilo Group erzielte 2023 einen Nettoumsatz von 1.024,7 Millionen Euro.