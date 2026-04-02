„Supersinn: Sehen!“: Die Welt des Sehens hautnah erleben

Bild: Hochschule Aalen

Open Campus Day in Aalen am 13. Juni 2026

Am Samstag, den 13. Juni, wird für Augenoptik- und Optometrie-Interessierte an der Hochschule Aalen aus dem allgemeinen hochschulweiten Motto dieses Tages „Superkraft: Wissen!“ der „Supersinn: Sehen!“ Mit optischen Täuschungen, dem Testen moderner Messtechniken und vielem mehr können am OPEN CAMPUS DAY Schüler und Augenoptik-Auszubildende und Gesellen an der Hochschule Aalen im nagelneu errichteten Waldcampus und dem Digital Innovation Space (DIS) selbst erleben, wie spannend der Sehsinn und die Hochschule Aalen wirklich sind. An verschiedenen Stationen gibt es eindrucksvolle optische Illusionen zu sehen und die Besucher erfahren, was im Gehirn passiert, wenn man „mehr sieht, als eigentlich da ist“.

Für diejenigen, die tiefer in die Welt des Sehens eintauchen möchten, gibt es in dem ca. 250 Meter vom Waldcampus entfernten 1750 qm großen faszinierenden Laborgebäude Augenoptik/Optometrie und Hörakustik/Audiologie individuelle Führungen von aktuellen Studierenden. Dort erhalten die Besucher detaillierte Einblicke in die Labore, Messplätze und Arbeitsbereiche der Augenoptik-/Optometrie Studiengänge der Hochschule Aalen. Es gibt detaillierte Informationen über die Inhalte und den Aufbau des Studiums, typische Berufsfelder und die vielfältigen Zukunftsperspektiven und Karrieremöglichkeiten nach einem Augenoptik-/Optometrie-Studium.

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Die Studierenden, Mitarbeiter und Professoren der Studiengänge Augenoptik/Optometrie beantworten gerne alle Fragen rund um Studium, Forschung und Beruf und freuen sich sehr auf den Open Campus Day auf dem Waldcampus der Hochschule Aalen am Samstag, den 13. Juni 2026, von 11 bis 17 Uhr.