SWAV: 60 neue Augenoptik-Gesellen freigesprochen

v.l.: Andreas Müller, Ministerpräsident Gordon Schnieder, Nadine Schmidt, Lara Andrea Schwemmlein und Peter Kupczyk nach der Ehrung besonderer Leistung. Bild: KD Busch/SWAV

Feier der Augenoptiker-Innung Rheinland-Pfalz/Saarland

Ende Juni sind in Kirchheimbolanden neue Augenoptik-Fachkräfte ins Berufsleben gestartet. Bei einer gemeinsamen Freisprechungsfeier für Rheinland-Pfalz und das Saarland erhielten 60 Auszubildende ihre Gesellenbriefe.

Die Freisprechung fand am 21. Juni in der Stadthalle an der Orangerie statt. Durch das Programm führte erstmals eine Moderatorin des SWR. Landesinnungsmeister Andreas Müller eröffnete die Veranstaltung und würdigte die Leistungen der Absolventen sowie das Engagement von Prüfungsausschüssen und Berufsschulen.

Landesinnungsmeister Andreas Müller eröffnet die Veranstaltung. Bild: KD Busch/SWAV

Zu den Gästen gehörten unter anderem der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder, Vertreter der Handwerkskammern sowie der Stadtbürgermeister von Kirchheimbolanden. In ihren Ansprachen hoben sie die Rolle qualifizierter Fachkräfte für die Versorgung mit Sehhilfen hervor.

„Ich gratuliere den Gesellinnen und Gesellen der Optikerausbildung herzlich zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss! Sie sind künftig Expertinnen und Experten, wenn es um gutes Sehen geht. Das Augenoptiker- und Optometristenhandwerk steht für Präzision, Verlässlichkeit und höchste fachliche Qualität. Ich freue mich, dass wir mit den heute freigesprochenen Gesellinnen und Gesellen engagierte Fachkräfte gewinnen, die die Zukunft unseres Handwerks in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mitgestalten werden“, so Ministerpräsident Gordon Schnieder.

Gruppenfoto der geehrten Mitglieder der Gesellenprüfungsausschüsse in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Bild: KD Busch/SWAV

Anerkennung für besondere Prüfungsleistungen

Insgesamt nahmen 111 Auszubildende an den Prüfungen im Winter und Sommer teil, 102 bestanden. Die Absolventen aus Bad Dürkheim, Koblenz, Saarbrücken und Trier erhielten ihre Zeugnisse im Rahmen der Feier.

Besondere Leistungen wurden durch Auszeichnungen auf Klassen- und Standortebene gewürdigt. Zudem erhielten einzelne Absolventen Ehrungen für herausragende Gesamt- und Praxisergebnisse.