VDCO: „COE Champion 2021“

Optometristin aus Hannover ausgezeichnet

Seit 2020 kürt die Vereinigung Deutscher Contactlinsen-Spezialisten und Optometristen (VDCO) e.V. aus ihren Reihen das Mitglied mit der höchsten Anzahl an erreichten COE-Fortbildungspunkten. Die Ehrung zum „COE-Champion 2021“ erhielt nun am 10. November 2022 die Optometristin und Kontaktlinsen-Spezialistin Tanja Schmidt (Geschäft City Blick/Hannover).

Tanja Schmidt hat ihre Meisterausbildung an der Fachakademie für Augenoptik in Hankensbüttel erfolgreich absolviert. Sie ist qualifizierte Optometristin (HWK), Mitglied der VDCO und eignet sich durch regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen ein umfangreiches Themenrepertoire an. „Ich bin stolz auf diese Auszeichnung. Schließlich hat mich die Biologie des Auges schon immer ganz besonders interessiert. Ich habe mir diesen Beruf bewusst ausgesucht, um Menschen bei allen Sehaufgaben zu unterstützen“, unterstreicht die 48-Jährige.

