V.l.: Wolfgang Cagnolati und Stefan Lahme, Ehrenpräsident VDCO e.V. Bild: W. Cagnolati

Ehrung durch die American Academy of Optometry (AAO)

Anlässlich der 100. Jahrestagung der American Academy of Optometry vom 26. bis 29. Oktober 2022 in San Diego, USA wurde der Ehrenvorsitzende der Vereinigung Deutscher Contactlinsen-Spezialisten und Optometristen (VDCO) e.V. und Duisburger Optometrist Wolfgang Cagnolati, DSc in die Hall of Fame der American Academy of Optometry (AAO) aufgenommen.

Die 1922 gegründete American Academy of Optometry (AAO) ist die größte und wichtigste wissenschaftliche Vereinigung der Optometrie weltweit. Wolfgang Cagnolati, DSc ist damit der bis heute einzige Kontinentaleuropäer, dem diese Ehrung zuteilwurde.