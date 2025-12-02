Wertgarantie: Kooperation mit Brillen-Profi gestartet

Wertgarantie kooperiert nun mit Brillen-Profi und kann seinen Komplettschutz für Brillen bundesweit über die Augenoptiker des Verbunds vermarkten. Symbolbild: Bialasiewicz/Envato

Umfassende Präsenz in Mitgliedsbetrieben des Serviceverbunds

Das Versicherungsunternehmen Wertgarantie kooperiert mit Brillen-Profi und kann dadurch seinen Komplettschutz für Brillen über das Netzwerk des Serviceverbunds für inhabergeführte Augenoptiker bundesweit anbieten. Zur Brillen-Profi GmbH gehören derzeit rund 1.800 Mitgliedsbetriebe, denen durch diesen Schritt ein zusätzliches Serviceangebot zur Kundenbindung zur Verfügung steht.

Anzeige

Die Brillenversicherung von Wertgarantie deckt Schäden wie Glasbruch, Kratzer im Sichtfeld, Fassungsbruch, Sturzschäden oder Verschleiß ab. Auch gebrauchte Brillen können versichert werden. Die Beitragshöhe richtet sich nach dem Kaufpreis. Voraussetzung ist, dass der Partner die Reparatur selbst gewährleisten kann.