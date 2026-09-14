Wo noch nie ein Optiker zuvor gewesen ist

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Marketing abseits bekannter Pfade Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 09/2026

Instagram ist voll, Facebook ist voll, Google Ads werden teurer. Wer heute noch Aufmerksamkeit gewinnen will, muss dorthin, wo die Branche noch nicht ist. Eine Erkundungsfahrt zu Kanälen, auf denen Augenoptiker praktisch allein unterwegs sind.

Der Weltraum, unendliche Weiten. Im Social-Media-Universum der Augenoptik sieht es anders aus: Dort steuern fast alle dieselben Planeten an. Instagram und Facebook gehören zur Grundausstattung, Google Ads bucht fast jeder, bei YouTube und TikTok sind immerhin einige unterwegs. Das Ergebnis kennt jeder, der sein Marketing selbst macht: Die Umlaufbahnen sind voll, die Klickpreise steigen, die Beiträge ähneln sich – Fassung auf Holztisch, Team im Bild, „Jetzt Termin sichern“.

Der Reflex, es dann eben besser zu machen als die Kollegen, ist verständlich – aber teuer. Die Alternative: den Kurs ändern und Sektoren ansteuern, in denen noch niemand gelandet ist. Nicht, weil dort mehr Menschen wären, sondern weil dort mehr Platz ist.

Pinterest: Die stille Suchmaschine

Rund 19 Millionen Menschen in Deutschland nutzen Pinterest monatlich. Entscheidend ist nicht die Zahl, sondern der Modus: Auf Pinterest folgt man keinen Freunden, man plant. Die Plattform ist im Kern eine visuelle Suchmaschine. Wer „Brille rundes Gesicht“ oder „Brille zum Hochzeitsoutfit“ eintippt, steht am Anfang einer Kaufentscheidung – und sucht genau die Beratungsleistung, die im Fachgeschäft täglich stattfindet.

Der zweite Unterschied zu Instagram ist die Haltbarkeit: Ein Pin wird über Monate gefunden, ein Instagram-Post ist nach 24 Stunden erledigt. Wer einmal saubere Boards anlegt – Fassungsformen nach Gesichtsform, Farbtypberatung, Kinder- und Sportbrillen –, baut Reichweite auf, die weiterarbeitet, während er im Refraktionsraum steht. Praktisch heißt das: gute Produktfotografie, jedes Bild verschlagwortet, jeder Pin auf die eigene Website verlinkt. Nebenbei fällt Suchtraffic ab, denn Pinterest-Inhalte erscheinen auch in der Google-Bildersuche.

Snapchat: 21 Millionen, und die Technik passt

Snapchat gilt vielen als abgeschlossenes Teenie-Thema. Tatsächlich erreicht die App in Deutschland rund 21 Millionen Menschen im Monat, und die Kernnutzerschaft von heute – Anfang zwanzig bis Mitte dreißig – kauft gerade die erste selbst bezahlte Brille, steigt auf Kontaktlinsen um oder braucht eine Sportbrille. Vor allem aber ist kein anderer Kanal technisch so nah an der Augenoptik.

Augmented Reality als Kernkompetenz. Snap betreibt mit dem Lens Studio eine eigene AR-Entwicklungsumgebung – inklusive fertiger Eyewear-Try-on-Vorlage, die Fassungen passgenau auf das Gesicht legt und dabei Kopfneigung und Beleuchtung berücksichtigt. Wer eine Eigenmarke oder eine exklusiv geführte Kollektion hat, kann daraus eine eigene virtuelle Anprobe entwickeln lassen. Die Nutzer probieren, machen ein Bild, schicken es an Freunde – und fragen genau das, was im Laden auch gefragt wird: „Steht mir das?“ Die Kollektion wandert von selbst durch die Freundeskreise. Dafür braucht es einen Dienstleister, die Größenordnung liegt aber eher bei einer guten Schaufenstergestaltung als bei einer Kampagne.

Snap Map und Public Profile. Snapchat hat sich still zu einer lokalen Plattform entwickelt. Die Snap Map zeigt Geschäfte in der Umgebung mit Profil, Öffnungszeiten und Beiträgen; das kostenlose Public Profile dahinter ist die dauerhafte Heimat für Stories, Highlights und einen „Shop Now“-Button. Für einen stationären Betrieb ist das ein zweites Google-Unternehmensprofil – nur eines, das in der Branche fast niemand pflegt.

Geofilter für wenig Geld. Ein Overlay, das nur im Umkreis des Geschäfts, bei der Eröffnung oder auf dem Stadtfest verfügbar ist, kostet im zweistelligen Bereich und wird von den Nutzern freiwillig verbreitet – Werbung, die nicht als Werbung ankommt. Für Betriebe mit Kinder- und Jugendabteilung der günstigste Zugang zu dieser Zielgruppe.

Reddit: Wo ehrlich gefragt wird

Kein Kanal ist zuletzt so gewachsen: Reddits monatliche Reichweite in Deutschland stieg binnen eines Jahres von 29,6 auf 34,3% der Onliner – der stärkste Zuwachs aller beobachteten Plattformen, während YouTube im selben Zeitraum verlor. Reddit ist längst kein amerikanisches Nerd-Forum mehr, sondern für viele die erste Adresse, wenn sie eine ehrliche Meinung statt einer Werbeaussage suchen.

Der eigentliche Hebel liegt in der KI. Reddit zählt zu den am häufigsten zitierten Quellen in Google-KI-Übersichten, ChatGPT und Perplexity; Perplexity führte Anfang 2026 rund ein Viertel seiner Zitate auf Reddit zurück. Konkret heißt das: Fragt ein Kunde eine KI, ob Gleitsichtgläser das Geld wert sind oder wie man einen guten Augenoptiker erkennt, speist sich die Antwort zu erheblichen Teilen aus Reddit-Diskussionen. Wer dort fachlich sichtbar ist, prägt die Meinungsbildung an einer Stelle, an die klassische Werbung gar nicht herankommt.

Wo die Gespräche stattfinden. In Communities wie r/glasses, r/optometry oder r/contacts ebenso wie in deutschen Gesundheits-, Verbraucher- und Regional-Subreddits wird täglich gefragt: Gleitsicht oder zwei Brillen? Sind 900 € für eine Brille realistisch? Warum sieht mein Kind mit der neuen Brille schlechter? Lohnt sich Myopie-Management? Exakt die Fragen aus dem Beratungsgespräch – nur dass hier hundert Menschen mitlesen und die Antwort jahrelang auffindbar bleibt.

Die Spielregeln sind streng. Werbung ist auf Reddit nicht nur unbeliebt, sie wird sanktioniert: Moderatoren löschen, die Community reagiert deutlich. Als Faustregel gilt ein Verhältnis von neun zu eins – neun sachliche Beiträge auf eine dezente Erwähnung des eigenen Betriebs. Der richtige Weg ist ein Klarnamen-Profil als Augenoptikermeister; das Geschäft steht in der Profilbeschreibung, nicht in jeder Antwort. Wer so auftritt, baut Autorität auf, die kein Anzeigenbudget kaufen kann. Aufwand: rund zwanzig Minuten pro Woche.

Und wenn es doch Werbung sein soll: Reddit Ads erlauben Targeting auf einzelne Subreddits und Interessen. Die Klickpreise liegen je nach Umfeld etwa zwischen 0,10 € und 2,50 € – meist deutlich unter dem, was vergleichbare Zielgruppen bei Google oder LinkedIn kosten. Wichtig ist der Ton: Eine Anzeige, die wie ein Beitrag klingt und Kommentare ehrlich beantwortet, funktioniert. Ein Banner mit Rabattstörer wird zerpflückt.

Weitere unerforschte Frequenzen

LinkedIn (7,4 Millionen Nutzer in Deutschland) ist der Kanal für Arbeitsschutz und Bildschirmarbeitsplatzbrillen. Dort sitzen die Verantwortlichen, die Budgets freigeben – ein Beitrag über die Arbeitgeberpflichten nach Bildschirmarbeitsverordnung erreicht sie besser als jede Postwurfsendung. Nebenbei ist LinkedIn ein Recruiting-Kanal.

Twitch ist die Heimat des Themas Gaming- und Blaulichtfilterbrille. Ein lokaler Streamer kostet einen Bruchteil dessen, was Influencer auf Instagram aufrufen.

Spotify verkauft lokale Audiospots im Selbstbuchungssystem – Pendler sind dort günstiger und geografisch exakter zu erreichen als über klassisches Radio.

Nachbarschaftsnetzwerke wie nebenan.de liefern die Reichweite, die für ein Ladengeschäft zählt: fünf Kilometer. Und selbst Google-Maps-Beiträge und die Frage-Antwort-Funktion im eigenen Unternehmensprofil sind bei den meisten Betrieben unbespielt – obwohl sie unmittelbar an der Kaufentscheidung sitzen.

Logbuch, Nachtrag

Keine dieser Frequenzen ersetzt Instagram, und keine bringt über Nacht einen vollen Terminkalender. Aber jede bietet, was auf den etablierten Plattformen nicht mehr zu haben ist: Platz. Die Empfehlung lautet deshalb nicht, alle zu besetzen – das führt zuverlässig zu verwaisten Profilen. Sinnvoller ist die ehrliche Frage nach der eigenen Stärke: Wer gut fotografiert, geht zu Pinterest. Wer eine junge Zielgruppe und Lust auf Technik hat, zu Snapchat. Wer gern erklärt, zu Reddit. Einen Kanal auswählen, sechs Monate konsequent bespielen, dann messen – überschaubarer Aufwand, und mehr wert als der zwanzigste Instagram-Post in einer Timeline, in der schon alle anderen stehen.

Manchmal liegt der interessanteste Planet einfach dort, wo noch niemand hingeflogen ist.