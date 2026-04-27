WVAO: Thorsten Boss ist nun stellvertretender Vorsitzender

Vorstand und Geschäftsführung der WVAO 2026 v.l.: Vera Pfeifer, Sabine Schlicht, Frank Wersich, Thorsten Boss und Hartmut Glaser. Foto: WVAO

Auf Mitgliederversammlung in Nürnberg gewählt

Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 18. April in Nürnberg ist Thorsten Boss einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden der Wissenschaftlichen Vereinigung für Augenoptik und Optometrie gewählt worden. Der Augenoptikermeister verfügt unter anderem über einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft und ist als Business Coach qualifiziert.

Thorsten Boss nahm die Wahl dankend an und betonte: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf die neue Aufgabe. Gemeinsam mit dem Vorstand möchte ich die erfolgreiche Arbeit fortführen und wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unseres Berufsstandes setzen.“

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Neuer Vorstand für die kommende Amtsperiode

Mit der Personalie ist die Zusammensetzung von Vorstand und Geschäftsführung der WVAO für die laufende Amtsperiode festgelegt. Dem Gremium gehören Vera Pfeifer als Vorsitzende sowie Frank Wersich und Thorsten Boss als stellvertretende Vorsitzende an. Ergänzt wird der Vorstand durch Sabine Schlicht als Tagungsreferentin sowie Hartmut Glaser als Geschäftsführer.