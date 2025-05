AKA: Beiträge bleiben auf gleichem Niveau

Für jeden ist es ein harter Schicksalsschlag, wenn er nicht mehr in der Lage ist, seiner Arbeit nachzugehen. Neben den physischen und psychischen Problemen kommen meist auch finanzielle Sorgen hinzu. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, was eine Erwerbsminderungsrente ist und unter welchen Umständen sie gewährt wird.