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OPA: Ausbau von Vertrieb und Kundenbetreuung im Südwesten

VonRedaktion
Nico Greyer und Andreas Pohl als neue Mitarbeiter von EDV-Optik-Partner (OPA)
v.l.: Nico Greyer und Andreas Pohl. Bild: OPA

Neue Ansprechpartner für Augenoptiker und Hörakustiker in Frankfurt und Umgebung

Der Softwareanbieter EDV-Optik-Partner (OPA) erweitert sein Team im Gebiet Südwest. Nico Greyer und Andreas Pohl, beide Augenoptikermeister mit zusätzlicher kaufmännischer Erfahrung, betreuen künftig sowohl Augenoptik- als auch Akustikbetriebe von ihrem Standort im Raum Frankfurt aus.

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Hintergrund ist laut OPA die gestiegene Nachfrage nach den Lösungen des Unternehmens sowie eine wachsende Zahl an Anwendern. Die Kombination aus fachlicher und betriebswirtschaftlicher Expertise der beiden neuen Mitarbeiter soll neue und bestehende Kunden dabei unterstützen, die digitalen Systeme effizient einzusetzen und betriebliche Abläufe weiter zu optimieren.

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