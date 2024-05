Safilo: Unbefristete Lizenz für David Beckham-Eyewear

Eyewear by David Beckham zählt laut Safilo-CEO Angelo Trocchia zu den „erfolgreichsten Brillenmarken der letzten Jahre.“ Bild: Safilo

„Eckpfeiler des Portfolios“ gesichert

Safilo hat mit der Authentic Brands Group (Authentic) einen unbefristeten Lizenzvertrag für die Marke Eyewear by David Beckham unterzeichnet, der den bisherigen, Ende 2030 auslaufenden Vertrag ersetzt.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Safilo weiterhin die gesamte Wertschöpfungskette überwachen, einschließlich des von David Beckham kreativ geleiteten Designprozesses, bis hin zur Produktion und dem weltweiten Vertrieb.„Wir haben das Jahr 2024 mit bedeutenden Neuigkeiten zu unserem Lizenzportfolio begonnen, indem wir einige unserer wichtigsten Partnerschaften frühzeitig erneuert haben. Diese neue Vereinbarung markiert nun einen weiteren Meilenstein in unserer Strategie. Indem wir David Beckham in eine unbefristete Lizenz umwandeln, sichern wir uns mit einer der erfolgreichsten Brillenmarken der letzten Jahre einen weiteren Eckpfeiler unseres Portfolios“, erklärte Angelo Trocchia, CEO der Safilo Group.

„Ich freue mich auf weitere Jahre der Kreation und Innovation mit dem fantastischen Team von Safilo. Ich bin sehr stolz auf das, was wir seit unserer ersten Eyewear by David Beckham-Kollektion im Jahr 2020 erreicht haben, was auf die harte Arbeit und die Zusammenarbeit mit einem brillanten und kreativen Team zurückzuführen ist“, sagte David Beckham. „Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Entwicklung herausragender Styles und ich bin gespannt, wohin wir das Unternehmen in Zukunft führen werden.“