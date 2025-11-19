Anzeige
Zeiss: Webinar zu Myopie und Prävalenz

VonRedaktion
Frau vor aufgeklapptem Laptop mit Schrift „Webinar“ darauf
Zeiss lädt heute zu einem Webinar über Myopie ein. Bild: Prostock-Studio/Envato

Startschuss zu neuer Reihe fällt diesen Abend

Am heutigen Mittwochabend findet das erste Webinar einer neuen Reihe von Zeiss Vision Care und Zeiss Medizintechnik statt. Den Auftakt macht Prof. Dr. Hakan Kaymak mit dem Thema „Myopie – Epidemiologie und Prävalenz“. 

Der Augenarzt und Augenchirurg der Breyer, Kaymak & Klabe Augenchirurgie in Düsseldorf gibt ab 18 Uhr Einblicke in aktuelle Erkenntnisse zur Entwicklung von Kurzsichtigkeit in verschiedenen Altersgruppen und beleuchtet die Rolle der Unterkorrektion. Außerdem wird er neue Studien vorstellen, die für die Praxis relevant sind. 

Damit beginnt eine Serie kostenloser Online-Seminare, die Augenoptikern und Augenärzten bis Frühjahr 2026 Fachwissen rund um Kurzsichtigkeit vermitteln soll. Eine Anmeldung ist online hier möglich

