ZVA: Augenoptik will mehr Verantwortung übernehmen

VonRedaktion
Die Gesundheitshandwerke in Berlin: v.l.: Dominik Kruchen (Präsident VDZI), Christian Müller (ZVA-Präsident), Dr. Stephan Pilsinger (MdB, stellv. Vorsitzender Gesundheitsausschuss und fachpolitischer Sprecher CSU- Landesgruppe im Deutschen Bundestag), Alf Reuter (Präsident BIV- OT), Markus Schäfer, (Referatsleiter Gesundheitshandwerke ZDH). Foto: ZDH/Bildschön Boris Trenkel

Gesundheitshandwerke fordern Reform der Hilfsmittelversorgung

Am 13. November diskutierte die Arbeitsgemeinschaft der Gesundheitshandwerke beim Parlamentarischen Abend in Berlin mit rund 70 Abgeordneten und Fachleuten über eine zukunftsfähige Versorgung mit Hilfsmitteln. ZVA-Präsident Christian Müller appellierte an die Politik, der Augenoptik mehr Kompetenzen zu übertragen, um Ärzte zu entlasten.

Die Vertreter der Augenoptik, Hörakustik, Orthopädieschuhtechnik, Orthopädietechnik und Zahntechnik stellten ihre Eckpunkte für eine zukünftige Gesundheitspolitik in einem Positionspapier vor. Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), betonte die Notwendigkeit guter Rahmenbedingungen für die Gesundheitshandwerke, um die Versorgung sicherzustellen.

Politik erkennt Handlungsbedarf

Parlamentarischer Staatssekretär Tino Sorge (Bundesgesundheitsministerium) hob die Bedeutung der Gesundheitshandwerke für die Versorgung hervor und nannte drei Reformaspekte: faire Vergütung, weniger Bürokratie und Digitalisierung. Christian Müller sprach sich für eine kompetenzorientierte Aufgabenverteilung aus, um Prozesse zu beschleunigen und Arztpraxen zu entlasten.

Auch Dr. Stephan Pilsinger (CSU) forderte weniger Bürokratie, Planungssicherheit und ein Zugriffsrecht der Gesundheitshandwerke auf die elektronische Patientenakte. Er unterstützte die Forderung nach einer klaren Aufgabenverteilung zwischen Ärzten und Gesundheitsberufen.

